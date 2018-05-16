Студенты из Петербурга придумали, как удешевить зубные коронки в три раза

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета разрабатывают новый вид жидкой керамики, при помощи которой можно будет печатать зубные коронки на 3D-принтере, сообщает пресс-служба вуза.

"В стоматологической клинике красивая улыбка из виниров обходится в среднем в 300 тысяч рублей. Даже установка одной керамической коронки стоит около 20 тысяч рублей — это две третьих среднемесячной зарплаты россиянина. Мы придумали, как снизить цену в три раза, сохранив при этом качество", — рассказывает Екатерина Баранова, студентка СпбГУ.

Печать зубов, по замыслу авторов проекта, будет происходить на стереолитографическом (SLA) 3D-принтере. Во время работы машины фотополимерную смолу облучает лазер, из-за чего вещество для будущего протеза застывает. После заготовку нужно поместить в высокотемпературную печь, где полимер превратится в прочный керамический материал. Зуб формируется слой за слоем, а размеры изделия закладывают в трехмерную цифровую модель.

Планируется, что во время приема врач просканирует ротовую полость пациента специальным прибором, а затем компьютерная программа обработает эти данные. Следующий этап — печать на 3D-принтере сначала модели, а после и готового протеза.

"Сегодня наш состав проходит механические тесты и тесты на биосовместимость. Выглядит он как обычная прозрачная жидкость чуть гуще воды. В будущем придать зубу необходимый цвет мы сможем с помощью красителей или специальных покрытий для протезов", — объясняет Павел Тальянов, магистрант СпбГУ и один из создателей материала.

У такого подхода, отмечают разработчики, есть сразу несколько преимуществ: стоить работа будет в несколько раз дешевле — не больше двух тысяч рублей, тогда как в клинике керамическая коронка стоит около 5,5 тысячи. Еще один плюс — скорость печати одного зуба на SLA-принтере составит, по предварительным расчетам, около 40 минут, хотя обычно изготовление протезов занимает от нескольких часов до нескольких недель.

К тому же технология 3D-печати позволяет экономить материалы — обычно коронку или винир вытачивают из бруска, от которого остается много отходов. При печати же не образуется ничего лишнего: объект создают послойно, с минимально необходимым количеством фотополимерной смолы. Вдобавок печать коронки позволит идеально подогнать ее по размерам и форме, что сделает вставной зуб более удобным и естественным.