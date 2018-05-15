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Антропологи выяснили, как выглядел мозг "первочеловека" из ЮАР

18:3115.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковРеконструкция вида древних людей Homo nalediРеконструкция вида древних людей Homo naledi
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Загадочные Homo naledi, предположительные прямые предки человека из ЮАР, обладали относительно небольшим, но при этом очень "человеческим" мозгом с большим числом складок и извилин, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Жан-Жак Ублин в момент открытия одного из черепов древнейших кроманьонцев Земли
© Фото : Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
Палеонтологи: современные люди появились 300 тысяч лет назад
"Археологи всегда поспешно заявляли о том, что те сложные орудия труда времен среднего палеолита, которые были найдены в центральной и северной Африке 200-300 тысяч лет назад, были изготовлены Homo sapiens. Их "кузены", Homo naledi, жили примерно в то же время на юге Африки, и возможно, что именно они были создателями этих рубил", — заявил Ли Бергер из университета Витватерсранда (ЮАР).

В 2013 году Бергер и его коллеги обнаружили в пещере Восходящая Звезда множество останков древних людей, которые в сентябре 2015 года были представлены публике как Homo naledi, один из самых первых представителей нашего вида, претендующий на роль предка человечества.

Позже ученые подробно проанализировали то, как были устроены его руки и ноги, и попытались понять, на кого он был больше похож – на современного человека, древних Homo или еще более древних австралопитеков и ардипитеков. Оказалось, что новый вид гоминид из ЮАР обладал человеческой походкой и он был в целом больше похож на людей, чем на древних приматов.

© Фото : John HawksФрагменты черепа Homo naledi, возможного предка всех людей
© Фото : John Hawks
Фрагменты черепа Homo naledi, возможного предка всех людей

Многие эксперты не поверили Бергеру и посчитали, что Homo naledi были австралопитеками, а не примитивными людьми. Некоторые скептики даже обвинили южноафриканского палеонтолога в научной нечистоплотности, "стяжательстве" и сокрытии результатов раскопок. Споры вокруг "южных Homo" возобновились с новой силой в прошлом году, когда ученые нашли кости древнейших Homo sapiens в Марокко, чей возраст превышал 300 тысяч  лет.

Бергер и его команда попытались ответить на часть претензий о "нечеловеческом" характере их находок, проанализировав структуру черепа Homo naledi и попытавшись восстановить форму его мозга.

Кисть и ступня Homo naledi, раскрывшие его уникальную анатомию
© Фото : Peter Schmid and William Harcourt-Smith | Wits University
Ученые: новый вид человека из ЮАР обладал человеческой походкой

Дело в том, что "перволюди" из ЮАР обладали необычно миниатюрной черепной коробкой, чей объем был примерно в три раза меньше, чем у современных людей, неандертальцев и наших ближайших предков. Схожим объемом мозга обладали австралопитеки, но не умелые и прямоходящие люди, первые представители нашего рода. Это позволяло скептикам говорить о том, что Бергер нашел необычно позднего австралопитека, а не потенциального предка всех Homo.

Модель мозга Homo naledi, как считают Бергер и его коллеги, говорит об обратном – несмотря на его небольшие размеры, все его отделы и крупные сегменты были ближе по своему устройству к человеку, чем к обезьянам или австралопитекам. К примеру, его фронтальная кора была "уложена" в примерно такие же складки, как и мозг умелых людей и знаменитых "хоббитов", далеких потомков Homo erectus с острова Флорес, вымерших совсем недавно.

Небольшая часть останков, найденных в пещере Восходящей Звезды
© Фото : Berger et al. / eLife 2015
Пользователи сети помогли ученым найти новый вид древних людей в ЮАР

Другие участки коры Homo naledi тоже имели типично "человеческие" размеры и устройство, а также располагались  по отношению друг к другу таким же образом, как у остальных представителей рода Homo. Все это, как считает Бергер, указывает на то, что большие размеры мозга не являются главным индикатором уровня развития интеллекта человека и наших ближайших предков.

В частности, Homo naledi, как показывают раскопки в их пещере, умели изготовлять орудия труда и питались предположительно сваренной пищей, вряд ли уступая ранним Homo в уровне развития, несмотря на различия в объеме мозга. Это еще раз усложняет картину эволюции наших предков, заключают авторы статьи.

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