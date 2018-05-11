Глава РАН не стал комментировать возможное создание министерства науки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев не стал комментировать появившиеся ранее сообщения о планируемом разделении министерства образования и науки РФ на два ведомства, отдельно курирующих науку и образование, и предложил дождаться появления официальной информации на этот счет.
"У меня нет официальной информации. Я тоже в интернете видел сообщения… и это резонансный вопрос, который связан с преобразованием министерства образования и науки, его разделением на две части. Нужно дождаться официальной информации и потом комментировать", — сказал Сергеев РИА Новости.
Ранее в пятницу источник в российском парламенте сообщил РИА Новости, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки, причем последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Само агентство будет ликвидировано, сообщил собеседник агентства.
Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН ранее неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций, сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения по структуре правительства в целом.