Глава РАН не стал комментировать возможное создание министерства науки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев не стал комментировать появившиеся ранее сообщения о планируемом разделении министерства образования и науки РФ на два ведомства, отдельно курирующих науку и образование, и предложил дождаться появления официальной информации на этот счет.

"У меня нет официальной информации. Я тоже в интернете видел сообщения… и это резонансный вопрос, который связан с преобразованием министерства образования и науки, его разделением на две части. Нужно дождаться официальной информации и потом комментировать", — сказал Сергеев РИА Новости.

Ранее в пятницу источник в российском парламенте сообщил РИА Новости, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки, причем последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Само агентство будет ликвидировано, сообщил собеседник агентства.

Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в ходе начатой тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к "большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук.

Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН ранее неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей".

Ученые также критиковали совмещение под эгидой одного ведомства — Минобрнауки — функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и науки и предлагали создать отдельный орган по примеру существовавшего ранее в РФ министерства науки и технологии, а в советские времена — государственного комитета по науке и технике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций, сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения по структуре правительства в целом.