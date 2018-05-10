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РИА Наука
РИА Наука

Генетики выяснили, что древние скифы не были родичами арийцев

15:4810.05.2018
317953
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V TerebeninЭкспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Британском музееЭкспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Британском музее
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V Terebenin
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Племена древних скифов, впервые приручившие лошадей, не были индоевропейцами и были крайне далеки с генетической точки зрения и от современных жителей Казахстана и России, и от древних обитателей юго-восточной Европы, заявляют генетики в статьях, опубликованной в журналах Science и Nature.

Древняя лошадь Пржевальского в представлении художника
© Фото : LUDOVIC ORLANDO, SEAS GODDARD AND ALAN OUTRAM
Лошади Пржевальского лишились звания предка всех скакунов мира
"Теперь мы знаем, что люди, приручившие лошадей, были потомками охотников-собирателей, проникнувших в Азию еще во времена ледникового периода. Позже они превратились в первых скотоводов региона. Несмотря на подобный прогресс, позже эти люди, как и их лошади, были полностью замещены индоевропейскими племенами", — рассказывает Алан Аутрэм (Alan Outram) из университета Эксетера (Великобритания).

Сегодня лингвисты и истории говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи — "анатолийской" и "каспийской". Согласно первой из них, общий предок индоевропейских языков возник на территории современной Турции, в Анатолии, тогда как вторая переносит родину этой языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой "ямной культуры", племена кочевников-скотоводов.

Последние генетические исследования, проведенные в том числе и на территории России, показывают, что каспийская гипотеза ближе к истине, чем ее турецкий "конкурент". Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили собой коренных обитателей Центральной и Северной Европы примерно 7-5 тысяч лет назад, основав так называемую "культуру боевых топоров", представители которой считаются сегодня первыми настоящими европейцами. 

Как рассказывает Аутрэм, лингвисты, историки и генетики достаточно хорошо знают, как ее представители распространялись по современной Европе, однако пути миграции первых индоевропейцев по Азии оставались загадкой для них.

Ученые извлекают образец ДНК в лаборатории университета Майнца
© Фото : JGU Palaeogenetics Group
Черепа из Ирана заставили ученых усомниться в "арийских" корнях европейцев

Большой коллектив генетиков и антропологов, в том числе известный антрополог Вячеслав Моисеев из Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге и десятки других российских ученых, попытались найти ответ на этот вопрос, восстановив и расшифровав геномы семи дюжин людей, живших в Казахстане, Монголии и степных регионах Европы примерно 9-1,5 тысячи лет назад.

Сравнивая их геномы, ученые пытались понять, как мигрировали народы в прошлом и к каким группам принадлежали знаменитые цивилизации прошлого, в том числе загадочные хетты, один из самых древних народов Ближнего Востока, и древние скифы из северного Казахстана, в чьих курганах в окрестностях села Ботай были найдены останки первых одомашненных скакунов.

Лошади и колесные повозки, как отмечает генетик, давно считались одним из главных конкурентных преимуществ индоевропейских народов, которые помогли им победить в борьбе с охотниками-собирателями. Это заставляло ученых считать, что ботайцы и прочие степные народы Центральной Азии, жившие примерно в то же время, входили в их число.

Древнее кладбище на территории финикийского Сидона
© Фото : Dr. Claude Doumet-Serhal - The Sidon excavation
Генетики нашли потомков жителей легендарного библейского Ханаана

На самом деле, все было не так – древние скифы и их соседи не имели ничего общего с арийцами и прочими индоевропейцами. Они были потомками первых жителей Евразии, так называемых "северных евразийцев", проникших на территорию азиатских степей примерно 15 тысяч лет назад, во времена оледенения, задолго до появления ямной культуры. Четыре года назад их генетические следы были найдены в костях древних жителей России.

В конце бронзового века, около 4 тысяч лет назад, как показывают обрывки ДНК более поздних жителей Ботая, первые племена древних скифов полностью исчезли, и они были замещены мигрантами уже индоевропейского происхождения с абсолютно другой культурой. Схожие процессы происходили на юге Азии.

По всей видимости, "вторженцы" привезли с собой не только новую культуру, повозки и другие технологические новации, но и своих собственных лошадей, которых они приручили отдельно от охотников-собирателей. Почему это произошло, пока не понятно, но это хорошо объясняет то, почему ботайские скакуны, как недавно выяснили Аутрэм и его коллеги, почти полностью исчезли, выжив только в виде небольшой популяции лошадей Пржевальского.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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ФигураW
Зрада!
16:04
10.05.2018
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No Limit
"позже эти люди, как и их лошади, были полностью замещены индоевропейскими племенами"

глаза кровоточат такое читать
16:01
10.05.2018
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Иштван Иванович
Взрыв мозга, на 404, море зря копали.)))
15:58
10.05.2018
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