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Ученые из России создали ДНК-тест, позволяющий найти кошатину в шаурме

12:2908.05.2018
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© Fotolia / Alexander RathsПроверка куриного мяса в лабораторииПроверка куриного мяса в лаборатории
© Fotolia / Alexander Raths
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Молекулярные биологи из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино разработали простой и точный метод идентификации сортов мяса, который позволит отличить говядину от конины, а кошатину – от курятины, говорится в статье, опубликованной в журнале Meat Science.

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"Целью нашего исследования была разработка простого и экономически эффективного теста — варианта мультипраймерной ПЦР для одновременного определения в образце 10 сортов мяса. Разработанный тест проводится легко, быстро и дешево. Нами были осуществлены все проверки его специфичности, чувствительности и воспроизводимости", — рассказывает Ольга Прусакова, одна из создательниц теста, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ РАН.

Каждый раз, когда человек покупает мясо на рынке или мясное блюдо в ресторане или в забегаловке, он неизбежно задумывается о том, соответствует ли содержимое его покупке тому, что написано на его упаковке, и какие опасности оно может в себе содержать. Зачастую подобные опасения отталкивают людей от покупки или приводят к конфликтам.

Практически каждый месяц в СМИ появляются упоминания об очередных скандалах, связанных с ввозом в Россию недоброкачественного мяса из Бразилии, Аргентины или Польши. Даже крупные компании, связанные с производством фастфуда, часто сталкиваются с недоброкачественными поставками сырья, что порождает скандалы, подобные истории 2013 года, когда санитарные службы стран Европы нашли следы конины в фарше и бургерах из "говядины".

Как отмечают Прусакова и ее коллеги, подобных скандалов было бы, скорее всего, гораздо больше, если у сотрудников подобных служб были более эффективные, быстрые и дешевые методики поиска следов "неправильного" мяса или определения его сорта.

Сырое мясо на прилавке
© Fotolia / Christophe Fouquin
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По их словам, существующие методы, основанные на анализе либо белков, либо ДНК, имеют ряд существенных недостатков. Некоторые из них можно проводить только в лабораториях, оснащенных дорогостоящей техникой, что уменьшает возможность проведения такого теста и увеличивает временные и финансовые затраты на анализ, другие же не обладают достаточно высокой чувствительностью.

Ученые из ИТЭБ РАН разработали тест, позволяющий одновременно определить присутствие в анализируемом образце десяти сортов мяса. Половина из них приходится на обычные "съедобные" сорта мяса, начиная с говядины и заканчивая индейкой, а остальные – на "экзотические" виды белкового сырья, в том числе кошатину или даже человечину.

Для проведения этого анализа нужна всего лишь одна пробирка, заранее заполненная нужными ингредиентами, два часа времени и два научных прибора – электрофорезная камера и ПЦР-амплификатор — специальный прибор, позволяющий размножать обрывки нитей ДНК.

Корова на ферме в Бразилии. Архивное фото
© AP Photo / Maurilio Cheli
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Вид мяса, как рассказывают ученые, определяется по фрагментам так называемой митохондриальной ДНК – особой части генома, которая записана не в ядре клетки, а в митохондриях, ее энергостанциях. Митохондрии передаются от матери к ее потомкам, и их геном почти не меняется со временем, что позволяет надежно определять виды и устанавливать родственные связи.

Прусакова и ее команды подготовили несколько коротких цепочек ДНК, которые позволяют "вылавливать" даже самые небольшие следы митохондрий девяти видов животных и человека, размножать и идентифицировать их при помощи электрофореза. Как отмечают ученые, их метод уже был запатентован, и они надеются, что он найдет широкое применение уже в ближайшем будущем.

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