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РИА Наука
РИА Наука

Разработчики "Союза-5" учли пожелания о многоразовом применении ракеты

10:0608.05.2018
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСтенд госкорпорации Роскосмос. Архивное фотоСтенд госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Требования к многоразовому применению первой ступени российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", о чем ранее просили в S7, учтены в системном проекте ракетного комплекса, говорится в научно-исследовательской работе, подготовленной головным научным институтом ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш по заказу "Роскосмоса".

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Ранее генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость. Среди его пожеланий была возможность многоразового применения ракеты.

После этого предприятия ракетно-космической отрасли сообщили, что по поручению "Роскосмоса" снизят стоимость изготовления ракеты-носителя, а также совместно с группой S7 начинают разработку коммерчески привлекательной версии ракеты, которая может получить технологии многоразового использования.

Согласно документации ЦНИИмаш о выполненных работах, опубликованной на сайте госзакупок, в системном проекте и проекте тактико-технического задания по ракете-носителю нового поколения были использованы предложения по техническому облику маршевых двигателей для ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью.

Речь идет о проработке облика двигателей для разных типов возвращения ракеты, включая вертикальную посадку, как у американской ракеты Falcon 9 от SpaceX, парашютную систему спасения и крылатую схему посадки, когда ракета приземляется подобно самолету.

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"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт", владельцем которого сейчас является S7.

Космический корабль Союз
© РИА Новости, Инфографика
Космический корабль "Союз"
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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Читатель Молчаливый
> также в проекте "Морской старт"

А кофе варить "Союз" не должен?
"Также" бывает только в сказке. Если это "Морской старт" - то можно спустить ступень вообще на парашюте, как и раньше, дёшево и сердито. Если это "Байконур", то там можно и до "крылатой" схемы посадки доизвращаться.
Но, конечно, "коммерчески выгодно", чтобы ракета умела всё, из любых точек Земли, и всё это ещё с маржой 300%.
10:22
08.05.2018
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zhora_vaskin
Какой интересный путь был пройден от "Ха-ха-ха, возвращаемая ступень! Да кому оно надо, это совершенно нецелесообразно, Илон Маск - мошенник" до "сделайте как у Илона Маска".
10:14
08.05.2018
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