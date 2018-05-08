Разработчики "Союза-5" учли пожелания о многоразовом применении ракеты

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Требования к многоразовому применению первой ступени российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", о чем ранее просили в S7, учтены в системном проекте ракетного комплекса, говорится в научно-исследовательской работе, подготовленной головным научным институтом ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш по заказу "Роскосмоса".

Ранее генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость. Среди его пожеланий была возможность многоразового применения ракеты.

После этого предприятия ракетно-космической отрасли сообщили, что по поручению "Роскосмоса" снизят стоимость изготовления ракеты-носителя, а также совместно с группой S7 начинают разработку коммерчески привлекательной версии ракеты, которая может получить технологии многоразового использования.

Согласно документации ЦНИИмаш о выполненных работах, опубликованной на сайте госзакупок, в системном проекте и проекте тактико-технического задания по ракете-носителю нового поколения были использованы предложения по техническому облику маршевых двигателей для ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью.

Речь идет о проработке облика двигателей для разных типов возвращения ракеты, включая вертикальную посадку, как у американской ракеты Falcon 9 от SpaceX, парашютную систему спасения и крылатую схему посадки, когда ракета приземляется подобно самолету.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт", владельцем которого сейчас является S7.