"Роскосмос" предписал снизить цену новой ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" предписал снизить стоимость новой ракеты "Союз-5", сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя носителя, самарского РКЦ "Прогресс", Равиль Ахметов.

"Госкорпорация "Роскосмос" выдала соответствующие распоряжения о необходимости снижения стоимости ракеты-носителя "Союз-5". Все работы будут организованы совместно с РКК "Энергия", — отметил он.

Ранее генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов заявил, что новая российская ракета среднего класса "Союз-5", разрабатываемая РКК "Энергия", по своим характеристикам и стоимости не подходит для пусков с плавучего космодрома "Морской старт".

"Союз-5" в таком виде, в котором его представляют, нам не нужен. Это потолстевший и потяжелевший "Зенит". Делать сейчас новый "Зенит", чтобы через 15 лет он опять устарел? Основополагающий вопрос для нас — это цена. Мы не можем найти общий язык с нашей российской промышленностью. Потому что мы, как коммерсанты, считаем, что вопрос цены, вопрос себестоимости, первичен. Цена — это такая же характеристика, как вес и удельная тяга", — говорил в этой связи Сопов.

Решение об ускоренном создании ракеты-носителя "Союз-5" было принято 22 мая 2017 года. Сразу после этого РКК "Энергия" приступила к разработке эскизного проекта ракеты. Предполагается, что первый старт "Союза-5" с космодрома Байконур будет произведен в 2022 году.