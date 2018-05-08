Российские ученые научились продлевать "золотой час" для спасения людей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские ученые в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) научились продлевать "золотой час" для спасения людей на грани жизни и смерти с помощью смеси на основе газа ксенона, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов.
По его словам, научный проект ФПИ осуществляется в рамках исследований по разработке технологий спасения человека в условиях дефицита кислорода и угрозы развития состояний между жизнью и смертью.
"Конечная цель проекта — это создание фармакологических препаратов для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, аналогичное состоянию зимней спячки медведей", — отметил Панфилов.
Как уточнил ученый, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года.
Погружение в спячку
Исследования показали, что в состоянии искусственного покоя, согласно наблюдения, в три раза повышается выживаемость при 50% кровопотере при восполнении лишь 12% утраченного объема крови, в два раза увеличивается время выживания при переохлаждении в ледяной крошке.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.