В Роскосмосе рассказали о старте летных испытаний спутников "Глонасс-К2"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Начало летных испытаний навигационных спутников нового поколения "Глонасс-К2" запланировано на 2019 год, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"В следующем году ожидается начало летных испытаний аппаратов "ГЛОНАСС-К2". Они имеют расширенные функциональные характеристики, несут на борту новый тип сигналов, имеют более высокие характеристики бортового синхронизирующего устройства. По окончании летных испытаний данного типа аппаратов по мере необходимости будет производиться замена спутников системы ГЛОНАСС", — отметил он.

По словам Хайлова, в настоящее время в группировке ГЛОНАСС более половины спутников работают за пределами установленных производителем сроков активного существования, но на качестве работы системы и ее развитии это не сказывается.

"Нет, это никак не влияет. Серия космических аппаратов "ГЛОНАСС-М" является очень удачной. При этом значительное число аппаратов, находясь за гарантийными сроками, решают целевую задачу. Государственными заказчиками достаточно давно принято решение о замене таких аппаратов исходя из их технического состояния", — отметил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос".

Хайлов также напомнил, что головные предприятия Роскосмоса ведут активную работу по импортозамещению спутниковых компонентов.

"Во вновь разрабатываемых космических аппаратах величина иностранных комплектующих будет не более 10% с последующим переходом на полностью российскую электронно-компонентную базу", — уточнил он.

Как ранее сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-производителя аппаратов "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов, российские навигационные спутники ГЛОНАСС будут на 90% собираться из отечественных деталей к 2022 году. В настоящее время, по его словам, доля отечественных комплектующих в спутниках — более 60%. Вместе с тем, полностью "импортозаместить" комплектующие ГЛОНАСС планируется лишь к 2025 году.

Полный текст интервью Михаила Хайлова читайте на сайте ria.ru>>