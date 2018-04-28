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РИА Наука
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Статуя дьявола с Урала может быть связана с первой цивилизацией Земли

15:1828.04.2018
(обновлено: 16:31 28.04.2018)
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© E.F. TamplonЛицо Шигирского идолаЛицо Шигирского идола
© E.F. Tamplon
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские и немецкие археологи определили возраст знаменитого Шигирского идола, который оказался древнейшей статуей дьявола на Земле. Ученые выяснили, что он может быть связан с первой цивилизацией мира из Анатолии, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

"Почтенный возраст этой статуи — 11 600 лет — и другие наши открытия заставляют нас говорить о том, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и могли выражать абстрактные идеи в своем искусстве. Похоже, что религия и культура появились не вместе с фермерством, как считалось раньше, а задолго до этого", — рассказывает Томас Тербергер (Thomas Terberger) из университета Геттингена (Германия).

Шигирский идол

Артефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного века
© Фото : Dieter Johannes and Klaus Schmidt, Göbekli Tepe Archive, DAI
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Уральские золотоискатели нашли Шигирского идола на одном из торфяников в окрестностях Екатеринбурга в 1894 году. Местные археологи изучили обломки и определили, что имеют дело со статуей высотой примерно в три или даже пять метров, вырезанной из цельного куска дерева и покрытой абстрактными узорами и изображениями демонических рук и лиц.

Истукан долгое время оставался загадкой для историков и археологов. Место, где его нашли, в начале XX века повторно превратилось в болото и было полностью затоплено. Это мешало определить возраст и раскрыть культурные корни скульптуры.

Первые попытки оценить его возраст при помощи радиоуглеродного анализа указывали на фантастически большие даты — примерно восемь-девять тысяч лет, что вызвало массу критики со стороны других историков.

© Фото : олмачев В.Ю./Свердловский областной краеведческий музейСтатуя, найденная на Шигирском торфянике в конце XIX века
© Фото : олмачев В.Ю./Свердловский областной краеведческий музей
Статуя, найденная на Шигирском торфянике в конце XIX века

Возраст истукана

Три года назад для проверки этих заявлений Тербергер и его коллеги, в том числе российские археологи Светлана Савченко и Михаил Жилин, начали всестороннее изучение Шигирского идола. Они проанализировали, из какого дерева сделана статуя, а также измерили ее возраст при помощи масс-спектрометра. Кроме того, эксперты изучили возраст других артефактов, найденных поблизости в ходе новых раскопок. 

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© Фото : Ernst Pernicka
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Как оказалось, истукана выточили из цельного куска ствола молодой лиственницы, который ее авторы распилили пополам, вырезав длинную доску из его средней части. Что интересно, голова статуи находилась в той части бревна, которая была ближе к макушке дерева, а ее "ноги" — у основания ствола. Узоры на нем, по словам археологов, создавались при помощи каменных и костяных рубил разных размеров, что говорит о высоком уровне развития авторов.

Как считают Жилин и другие российские археологи, Шигирский идол представляет собой стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними лесного дьявола, который постоянно строил козни и губил жизни первых обитателей Урала.

Возраст этого монумента оказался еще более почтенным, чем считалось ранее, — он был изготовлен около 11 600 лет назад. Подобный сдвиг в датировках, как отмечают археологи, радикально поменял взгляд на находку: Шигирский идол оказался ровесником древнейших религиозных монументов на Земле, найденных в стойбище Гёбекли-Тепе в турецкой Анатолии в 1960-х годах. 

Зарождение цивилизации

Британский археолог Джеймс Мелаарт
CC BY-SA 3.0 / Omar Hoftun / The British archaeologists James Mellaart in the middle, smoking a cigarette at the neolithic site of Çatalhöyük in Turkey
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Гёбекли-Тепе, а также несколько других стоянок древних людей на севере Турции, сегодня считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Местные артефакты, в том числе и разукрашенные черепа и человекоподобные колонны высотой в три-четыре метра, были покрыты почти такими же узорами, как и статуя дьявола из России, что говорит о наличии связи между ними.

Главное различие заключается в том, что жители Анатолии, как сегодня думают ученые, были фермерами, тогда как авторы Шигирского идола могли быть только охотниками-собирателями.

Зарождение цивилизации, религии и культуры традиционно связывают с появлением сельского хозяйства. Открытие российских и немецких археологов ставит эту идею под сомнение и заставляет заново задуматься о том, как возникли цивилизация и культура.

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