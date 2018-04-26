Путин ознакомился с ведущими разработками Петербургского политеха

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ведущими разработками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, он посетил лабораторию легких материалов и конструкций этого вуза, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил ректор Андрей Рудской, эта же технология позволяет осуществлять различные виртуальные испытания, в том числе проводить точные краш-тесты в виртуальном пространстве без использования настоящих автомобилей.
Кроме того, на презентации была представлена система искусственного интеллекта для диагностики рака легких, ультразвуковой скальпель и уникальное узи-оборудование.
В отдельной лаборатории было представлено новое и не имеющее аналогов в мире производство — электродуговое выращивание. Специальный робот фактически осуществляет 3D-печать сложных и крупных изделий. Разработчики похвастались, что благодаря данной технологии можно изготавливать различные комплектующие в 10 раз дешевле их аналогов.