Путин ознакомился с ведущими разработками Петербургского политеха

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 26 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. 26 апреля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ведущими разработками Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, он посетил лабораторию легких материалов и конструкций этого вуза, передает корреспондент РИА Новости.

Руководство Политеха, в частности, рассказало о применении "Платформы создания цифровых двойников", что позволило за год разработать "лучший в классе" электромобиль CML-CAR. По их словам, российский электромобиль легче и энергоэффективнее, чем Tesla, Audi и Mercedes.

Как отметил ректор Андрей Рудской, эта же технология позволяет осуществлять различные виртуальные испытания, в том числе проводить точные краш-тесты в виртуальном пространстве без использования настоящих автомобилей.

Кроме того, на презентации была представлена система искусственного интеллекта для диагностики рака легких, ультразвуковой скальпель и уникальное узи-оборудование.

Путин ознакомился и с макетом создаваемой "Технологической долины" Политеха.

В отдельной лаборатории было представлено новое и не имеющее аналогов в мире производство — электродуговое выращивание. Специальный робот фактически осуществляет 3D-печать сложных и крупных изделий. Разработчики похвастались, что благодаря данной технологии можно изготавливать различные комплектующие в 10 раз дешевле их аналогов.