Российские ученые "оживили" древних людей, вымерших триста тысяч лет назад

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Воссоздание облика представителей вида древних людей Homo naledi было продемонстрировано на площадке дома-коммуны НИТУ "МИСиС". Показ виртуальной и реальной реконструкций прошел в рамках фестиваля "День недостающего звена: Homo naledi".

"Любому человеку интересно его прошлое, — поясняет идейный вдохновитель фестиваля, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор портала "Антропогенез.ру" Алексей Дробышевский. — Если мы будем знать прошлое наших предков, прошлое альтернативных видов и причины, по которым они исчезли с планеты, то, возможно, эта информация поможет современному человечеству выжить в кризисный момент".

© РИА Новости / Сергей Пятаков Антрополог, лауреат премии "За верность науке" в номинации "Лучший популяризатор науки 2017 года" Станислав Дробышевский рассказывает о реконструкции. 22 апреля 2018 © РИА Новости / Сергей Пятаков Антрополог, лауреат премии "За верность науке" в номинации "Лучший популяризатор науки 2017 года" Станислав Дробышевский рассказывает о реконструкции. 22 апреля 2018

Находки в южноафриканской пещере Райзинг Стар (Восходящая звезда), расположенной в 50 километрах от столицы ЮАР, потрясли антропологов всего мира. Раскопки продолжались с 2013 по 2014 год. Глубоко под землей, в потаенной камере, на полу было найдено 1550 фрагментов скелета, принадлежащих 15 индивидуумам. Существа напоминали самых первых людей — Homo habilis (человек умелый), живших около двух с половиной миллионов лет назад. Однако в строении их скелетов было и множество уникальных особенностей, поэтому антропологи описали их как новый вид и назвали Homo naledi (звездный человек). Название нового вида было составлено из латинского слова "человек" и слова "звезда" на южноафриканском языке сесото.

Homo naledi внешне похож на представителей рода Homo, но отличается рядом признаков, в частности, недостаточным весом мозга (он примерно в два раза меньше человеческого) и малым ростом — порядка полутора метров. Общий вес древнего человека, по расчетам специалистов, составлял около 45 килограммов. Подробный анализ рук и ног Homo naledi показал, что этот древний примат обладал человеческой походкой и, возможно, использовал орудия труда, сохраняя при этом способность лазать по деревьям подобно обезьянам. В целом Homo naledi выглядит как один из самых примитивных представителей человеческого рода.

Но главная неожиданность этой находки в том, что ископаемые останки архаичных людей оказались гораздо моложе первоначальной оценочной датировки. Получается, что Homo naledi существовали на планете одновременно с предками современных людей, бывших значительно крупнее, чем архантропы из звездной пещеры, и обладавших гораздо большим объемом мозга.

© РИА Новости / Сегей Пятаков Показ реконструкций образа древнего человека Homo naledi в рамках фестиваля "День недостающего звена: Homo naledi". 22 апреля 2018 © РИА Новости / Сегей Пятаков Показ реконструкций образа древнего человека Homo naledi в рамках фестиваля "День недостающего звена: Homo naledi". 22 апреля 2018

Таким образом, находка в Южной Африке поставила перед антропологами целый ряд новых вопросов. Как этим людям удавалось выживать в течение сотен тысяч лет? Почему они погибли? Как их останки попали в камеру, в которую можно протиснуться только по желобу шириной 20 сантиметров? Встречались ли Homo naledi с другими представителями человеческого рода?

Ученым еще предстоит найти ответы на эти вопросы. А вот облик древнейшего человека, как оказалось, вполне поддается воссозданию. Этим и занялись российские специалисты по инициативе портала "Антропогенез.ру" совместно с Государственным биологическим музеем. Для реконструкции был использован муляж черепа, подаренный российским реконструкторам первооткрывателем нового вида, палеоантропологом Ли Бергером.

В "День недостающего звена", 22 апреля, впервые за триста тысяч лет Homo naledi "ожили". Пришедшим зрителям были представлены:

— научная реконструкция головы Homo naledi, выполненная по методу антропологической реконструкции облика на краниологической основе (метод Герасимова);

— гиперреалистичная скульптура Homo naledi работы скульптора-реконструктора Анатолия Александрова;

— 3D-мультфильм, воссоздающий несколько эпизодов из жизни Homo naledi, автором которого является специалист по компьютерной графике Сергей Кривоплясов, известный своими работами для кино ("Особо опасен", "Притяжение", "Легенда о Коловрате").

"Для нас очень важно принимать активное участие в мероприятиях, направленных на популяризацию науки, — говорит директор Центра развития и популяризации молодежной науки НИТУ "МИСиС" Андрей Воронин, — потому что университет это не только образовательное, но и научное учреждение. Это центр просвещения. Сегодняшнее мероприятие — пример успешного взаимодействия НИТУ "МИСиС" с ведущими научными популяризаторами. Это не первое наше сотрудничество с "Антропогенез.ру", в 2017 году мы провели в нашем университете форум "Ученые против мифов", который в этом году был отмечен премией Минобрнауки России "Просветитель".