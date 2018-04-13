Бондарев рассказал, почему пора прекращать сотрудничество с США по космосу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Приостановка сотрудничества с США в космической, атомной, авиастроительной отраслях продиктована, в том числе требованиями национальной безопасности, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Атомная, авиастроительная, ракетно-космическая отрасли – это стратегически важные сферы нашей промышленности и экономики. Поэтому освобождение их от взаимосвязи с враждебной нам страной обусловлено требованием, в том числе национальной безопасности", — сказал сенатор.