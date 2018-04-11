РАН: создание транспортно-логистических коридоров займет до десяти лет

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Создание пространственно-транспортно-логистических коридоров для развития Арктики, Дальнего Востока и Сибири может занять 7-10 лет и потребует около 1,5 триллиона рублей ежегодных расходов, сообщил журналистам в среду президент Российской академии наук Александр Сергеев.

По его информации, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 10 апреля, в частности, обсуждались проекты создания транспортно-логистических коридоров, включающих Севморпуть и магистраль с востока на запад РФ.

"Оценка, которую приводят коллеги, занимающиеся этим проектом, это в год… где-то 1,5 триллиона рублей. На реализацию проекта понадобится 7-10 лет", — сказал президент РАН.

В ходе встречи с журналистами глава Российской академии наук показал разработанную РАН и МГУ имени Ломоносова концепцию проекта стратегии пространственно-транспортно-логистических коридоров на территории РФ, направленной на обеспечение развития Дальневосточного, Сибирского и Арктического регионов России. Для их комплексного развития планируется создать систему транспортно-логистических информационных структур и предприятий нового технологического уклада.

В научно-исследовательском центре "Курчатовский институт" 10 апреля состоялось совместное заседание президиума РАН и научно-технического совета НИЦ КИ, приуроченное к 75-летию Курчатовского института, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве РАН и НИЦ "Курчатовский институт".