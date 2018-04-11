Биологи из США открыли бактерий, вызывающих ожирение

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые обнаружили в кишечнике людей, питающихся жирной западной пищей, особых микробов, которые способствуют всасыванию жира при переваривании еды и ускоряют развитие ожирения, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe.

"Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Мало кто изучал микрофлору тонкого кишечника, и нам первыми удалось показать, что эти бактерии управляют перевариванием и всасыванием жиров, и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца", — заявил Юджин Чанг (Eugene Chang) из университета Чикаго (США).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, год назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше, а два года назад они выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел.

С другой стороны, сама причина того, почему западная диета заставляет людей быстро набирать вес и не терять его даже после отказа от фастфуда и прочих "даров цивилизации", оставалась загадкой для ученых.

Чанг и его коллеги выяснили, с чем это было связано, пытаясь понять, почему мыши с очищенной микрофлорой кишечника почти не набирали лишний вес, как это делали их сородичи, сидевшие на нормальной или типично "западной" диете с большим количеством жира и калорий.

Наблюдая за работой пищеварительных органов грызунов, ученые заметили, что кишечник мышей без микрофлоры гораздо хуже впитывал в себя и переваривал жирную пищу, чем это делал организм двух других групп мышей. В пользу этого говорило то, что в их крови почти отсутствовал холестерин и другие типы жировых молекул, тогда как в их экскрементах их доля была необычно высокой.

Раскрыв связь между микрофлорой и перевариванием жирной пищей, Чанг и его коллеги попытались найти микробов, связанных с всасыванием и расщеплением жиров, наблюдая за тем, как меняется видовой состав микрофлоры тонкого кишечника при переходе на западную диету.

Оказалось, что в этом были "виноваты" микробы из семейства Clostridiaceae, многие представители которых, как выяснили ученые в ходе экспериментов на культурах ткани кишечника в пробирке, выделяли большое количество ферментов, расщеплявших жиры и ускорявших их всасывание в организм.

Появление новых порций жиров, в свою очередь, ускоряло размножение этих микробов и заставляло их вытеснять других обитателей микрофлоры, которые обычно связываются с нормальным пищеварением и низкой массой тела.

Выбрав несколько самых "эффективных" версий этих "возбудителей ожирения", ученые добавили их в рацион мышей с очищенным кишечником, питавшихся жирной пищей. Подобная процедура лишила их неуязвимости к избытку калорий и заставила их быстро набрать лишний вес.

Дальнейшее изучение этих бактерий, как надеются авторы статьи, поможет нам понять, как можно затормозить их распространение по микрофлоре и защитить организм человека от развития ожирения.