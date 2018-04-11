Химики из России создали безопасное лекарство для разжижения крови

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Ученые из Института органической химии РАН создали новую методику синтеза варфарина, лекарства для разжижения крови, которая позволяет получать безопасные и при этом эффективные дозы этого препарата, говорится в статье, опубликованной в журнале Green Chemistry.

"Если научиться получать именно этот изомер варфарина, то дозу препарата можно снизить в пять раз. А зачем его глотать больше, если можно меньше? Соответственно, снизятся риски всевозможных передозировок", — заявил Александр Кучеренко, старший научный сотрудник Института органической химии РАН, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Варфарин представляет собой одно из лекарств, способных растворять тромбы и разжижать кровь. Он был случайно открыт в 1920 годах на фермах США после загадочной эпидемии падежа скота, поедавшего прелое сено. Впоследствии он использовался в качестве крысиного яда, и только в начале 1950 годов его начали использовать в медицинских целях после неудачной попытки самоубийства. С тех пор он остается одним из препаратов первой необходимости.

Как и многие другие органические молекулы, варфарин имеет две разных формы, связанных с тем, как "повернуты" хвосты его молекулы относительно друг друга. Они обладают одинаковыми физическими и химическими свойствами, но при этом по-разному действуют на организм, так как многие ферменты в наших клетках "настроены" на работу лишь с одним типом таких молекул.

К примеру, существует две вариации варфарина, s-варфарин и r-варфарин. Первый действует примерно в пять раз сильнее, чем второй по той причине, что он лучше подавляет работу ферментов, отвечающих за синтез витамина К. Это создает сложности при определении дозировки лекарства, так как варфарин производят в виде смеси из s- и r-молекул, чья доля не всегда бывает постоянной и заранее известной.

Российские химики ликвидировали эту проблему, открыв цепочки реакций, которые позволяют получать или только s-варфарин, или r-варфарин. Для этого они вернулись в прошлое и изучили то, как кумарин, вещество с запахом свежескошенной травы, взаимодействует с различными органическими веществами и превращается в "убийцу скота", виновника загадочного падежа коров в 1920 годах.

Суть их идеи была очень простой – ученые рассчитывали, что органические катализаторы, как и прочие вещества внутри организма, будут взаимодействовать только с одним из двух вариантов кумарина, повернутым в "правильную" сторону, и производить молекулы варфарина только одного типа.

Как оказалось, существует целый набор подобных молекул, разные вариации соединений аммиака и изохинолина, ароматического углеводорода, которые работают подобным образом. Самые лучшие версии из них производят почти чистый варфарин того или другого типа. Лишь 1% молекул, как показали опыты российских химиков, были повернуты в "неправильную" сторону.

В будущем, как отмечают Кучеренко и его коллеги, так можно будет получать не только варфарин, но и множество других лекарств, таких как левомицетин, ролипрам и пароксетин.