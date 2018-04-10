Британский археолог раскрыл одну из загадок Стоунхенджа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Часть гигантских камней, из которых построен Стоунхендж, могла находиться на месте строительства мегалита задолго до того, как памятник был построен, пишет портал Science Alert.

Ранее считалось, что все камни, использовавшиеся при строительстве, были доставлены из Мальборо Даунс в 32 километрах от мегалита. Долгое время ученые не могли объяснить, почему создатели памятника не возвели его там, где эти камни находились изначально, отмечает Science Alert.

Британский археолог Майк Питтс предположил, что два необработанных камня — так называемый Пяточный камень и камень номер 16 — изначально находились там, где впоследствии построили Стоунхендж. Эта гипотеза основывается на том, что рядом с ними были обнаружены ямы, по размерам соответствующие этим камням.

Более того, если провести через них прямую линию, она укажет в те точки на горизонте, в которых солнце встает в день летнего солнцестояния и заходит в день зимнего. По мнению Питтса, именно из-за этого совпадения данное место могло приобрести сакральное значение у людей, живших тысячи лет назад.