Путин сравнил национальный научный проект с атомным и космическим

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия должна в ближайшие годы реализовать в науке национальный проект, сопоставимый по масштабу и историческому значению с атомным и космическим, заявил президент России Владимир Путин.

"В ближайшие годы в науке мы должны реализовать национальный проект, который по своему масштабу, историческому значению для страны должен быть сопоставим с атомным и космическим проектами", — сказал Путин, выступая во вторник в Курчатовском институте.

Он подчеркнул, что необходимо выстроить эффективную и современную систему управления научно-технологическим развитием.