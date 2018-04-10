Путин назвал направления, в которых российским ученым нужно добиться успеха

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские ученые могут и должны добиться знаковых результатов по таким важнейшим для человеческой цивилизации направлениям исследований, как изучение планеты, ближнего и дальнего космоса, истории возникновения Вселенной, заявил президент России Владимир Путин.

"Существующие и создаваемые заделы в фундаментальных исследованиях помогут выйти на новые горизонты в изучении нашей планеты, ближнего и дальнего космоса, истории возникновения Вселенной. Наши ученые могут и должны добиться знаковых результатов по этим важнейшим для всей цивилизации направлениям", — заявил Путин, выступая во вторник в Курчатовском институте.