Путин оценил вклад российских ученых в обеспечение безопасности в мире

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские ученые, конструкторы и инженеры внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник в Курчатовском институте.
"Ну а если сказать напрямую, может быть, своими достижениями сохранили нашу страну. Благодаря достигнутому паритету внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности всего мира, всего человечества. Важно, что мы не только сохраняем уникальные компетенции, а постоянно идем вперед", — подчеркнул президент.