Ученые выяснили, какую роль играли брови в эволюции человека

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Предки человека потеряли характерный "доисторический" надбровный валик и приобрели очень подвижные и выразительные брови для того, чтобы лучше общаться с сородичами, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.
Загадочная логика эволюции
Эволюция человека, как начали замечать ученые в последние годы, толкала его не только в сторону развития прямохождения, но и заставляла его "изобрести" ряд приспособлений и черт анатомии, которые позволили ему обрести дар речи.
К примеру, два года назад палеонтологи сравнили устройство ушных костей неандертальцев, кроманьонцев и шимпанзе. Они выяснили, что слух наших предков был "настроен" на восприятие речи, а не знаков опасности в лесах или саваннах, как у обезьян. Аналогичным образом, как считают исследователи, поменялась форма носа и глотки у первых представителей нашего рода.
Спикинс и ее коллеги раскрыли необычную эволюционную историю того, как и почему человек избавился от самой известной "доисторической" черты наших предков – покатого лба и крупного надбровного валика, которым сегодня обладают все остальные высшие приматы.
Многие ученые считают, еще со времен Дарвина и других пионеров теории эволюции, что крупные надбровные дуги играли важную роль в жизни примитивных предков людей и других представителей рода Homo. Как они предполагали, эти костяные структуры защищали челюсти и череп их обладателей от травм при пережевывании жесткой пищи, и в целом укрепляли их структуру.
В соответствии с классическими теориями, надбровный валик начал исчезать уже после того, как человек освоил огонь и орудия труда, и начал питаться более мягкой и калорийной пищей. Причиной этого, по мнению сторонников этой гипотезы, было то, что они "мешали" расти мозгу наших предков и повышать эффективность добычи пищи и вероятность их выживания.
Британские антропологи проверили эти идеи, создав компьютерную модель черепа "Кабве", одного из самых первых представителей нашего рода, родезийского человека (Homo rhodesiensis), чьи останки были найдены в окрестностях пещеры Кабве в Замбии в 1921 году.
Новые загадки
В отличие от остальных членов рода Homo, родезийские люди обладали необычно примитивным обликом и анатомией, в том числе покатым лбом и ярко выраженными надбровными дугами. Спикинс и ее коллеги попытались раскрыть их природу, наблюдая за тем, как меняется прочность черепа и объем черепной коробки при увеличении и уменьшении размеров валика.
Эти расчеты неожиданным образом показали, что размеры надбровных дуг никак не влияли на прочность черепа, силу укуса и на то, насколько большим мог быть мозг его обладателя. Все это, как считают авторы исследования, говорит о том, что они исчезли с лица человека по совсем другим причинам.
Проанализировав историю эволюции надбровных дуг, британские антропологи пришли к выводу, что это событие было связано с эволюцией речи и развитием тесных социальных связей между группами наших предков. В пользу этого говорит то, что подъязычная кость, связанная с членораздельной речью, начала приобретать свою форму примерно в то же время, когда человек лишился толстого надбровного валика и приобрел подвижные брови.
Не все ученые согласны с подобной интерпретацией. К примеру, Маркус Бастир (Markus Bastir), антрополог из Национального музея естественных наук Испании в Мадриде, отмечает, что отсутствующая челюсть у черепа из Кабве могла повлиять на точность замеров, и говорит о том, что выводы Спикинс и ее коллег о роли бровей в эволюции человека не совсем логически обоснованы.
С другой стороны, он соглашается с тем, что обе общепринятых теории исчезновения надбровных дуг теперь нельзя считать правильными, и что ученым придется искать какие-то другие объяснения того, как наши предки лишились одной из визитных карточек настоящих "пещерных людей".