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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, какую роль играли брови в эволюции человека

12:2710.04.2018
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© AFP 2018 / Pierre AndrieuСкульптура неандертальцаСкульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Предки человека потеряли характерный "доисторический" надбровный валик и приобрели очень подвижные и выразительные брови для того, чтобы лучше общаться с сородичами, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Автор теории агрессивной обезьяны Дэвид Кэрриер из университета Юты
© Фото : University of Utah Marketing & Communications
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"Человек – последний представитель нашего рода. Когда неандертальцы и прочие "кузены" людей начали вымирать, наши предки начали колонизировать Землю. Как мы считаем, это произошло во многом благодаря способности Homo sapiens формировать тесные социальные сети, которые позволяли нашим предкам сохранять связи с соседями и помогать им при необходимости", — заявила Пенни Спикинс (Penny Spikins) из университета Йорка (Великобритания).

Загадочная логика эволюции

Эволюция человека, как начали замечать ученые в последние годы, толкала его не только в сторону развития прямохождения, но и заставляла его "изобрести" ряд приспособлений и черт анатомии, которые позволили ему обрести  дар речи.

К примеру, два года назад палеонтологи сравнили устройство ушных костей неандертальцев, кроманьонцев и шимпанзе. Они выяснили, что слух наших предков был "настроен" на восприятие речи, а не знаков опасности в лесах или саваннах, как у обезьян. Аналогичным образом, как считают исследователи, поменялась форма носа и глотки у первых представителей нашего рода.

Спикинс и ее коллеги раскрыли необычную эволюционную историю того, как и почему человек избавился от самой известной "доисторической" черты наших предков – покатого лба и крупного надбровного валика, которым сегодня обладают все остальные высшие приматы.

Многие ученые считают, еще со времен Дарвина и других пионеров теории эволюции, что крупные надбровные дуги играли важную роль в жизни примитивных предков людей и других представителей рода Homo. Как они предполагали, эти костяные структуры защищали челюсти и череп их обладателей от травм при пережевывании жесткой пищи, и в целом укрепляли их структуру.

Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / Alexander Raths
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В соответствии с классическими теориями, надбровный валик начал исчезать уже после того, как человек освоил огонь и орудия труда, и начал питаться более мягкой и калорийной пищей. Причиной этого, по мнению сторонников этой гипотезы, было то, что они "мешали" расти мозгу наших предков и повышать эффективность добычи пищи и вероятность их выживания.

Британские антропологи проверили эти идеи, создав компьютерную модель черепа "Кабве", одного из самых первых представителей нашего рода, родезийского человека (Homo rhodesiensis), чьи останки были найдены в окрестностях пещеры Кабве в Замбии в 1921 году.

Новые загадки

В отличие от остальных членов рода Homo, родезийские люди обладали необычно примитивным обликом и анатомией, в том числе покатым лбом и ярко выраженными надбровными дугами. Спикинс и ее коллеги попытались раскрыть их природу, наблюдая за тем, как меняется прочность черепа и объем черепной коробки при увеличении и уменьшении размеров валика.

Эти расчеты неожиданным образом показали, что размеры надбровных дуг никак не влияли на прочность черепа, силу укуса и на то, насколько большим мог быть мозг его обладателя. Все это, как считают авторы исследования, говорит о том, что они исчезли с лица человека по совсем другим причинам.

Проанализировав историю эволюции надбровных дуг, британские антропологи пришли к выводу, что это событие было связано с эволюцией речи и развитием тесных социальных связей между группами наших предков. В пользу этого говорит то, что подъязычная кость, связанная с членораздельной речью, начала приобретать свою форму примерно в то же время, когда человек лишился толстого надбровного валика и приобрел подвижные брови.

Окаменелости обнаруженные за пределами Йоханнесбурга
© AP Photo / Mark Thiessen/National Geographic via AP
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Не все ученые согласны с подобной интерпретацией. К примеру, Маркус Бастир (Markus Bastir), антрополог из Национального музея естественных наук Испании в Мадриде, отмечает, что отсутствующая челюсть у черепа из Кабве могла повлиять на точность замеров, и говорит о том, что выводы Спикинс и ее коллег о роли бровей в эволюции человека не совсем логически обоснованы.

С другой стороны, он соглашается с тем, что обе общепринятых теории исчезновения надбровных дуг теперь нельзя считать правильными, и что ученым придется искать какие-то другие объяснения того, как наши предки лишились одной из визитных карточек настоящих "пещерных людей".

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