Врачи рассказали, что будет, если съесть самый острый перец в мире

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. У мужчины, осмелившегося попробовать самый острый в мире перец "Каролинский жнец" образовалась сильная приступообразная головная боль. Медики рассказали о его состоянии в журнале BMJ Case Reports.

У 34-летнего пациента резко заболела голова и шея. Боли продолжались еще несколько дней, однако других симптомов, вроде нечеткости речи и зрения или слабости у него не было.

Компьютерная томография выявила сокращение нескольких артерий в мозге. Врачи выяснили, что мужчина страдает от обратимого церебрального вазокострикторного синдрома – нарушения мозгового кровообращения, который характеризуется острыми головными болями. Спустя пять недель его состояние пришло в норму: боли прошли, а артерии вернулись к прежнему состоянию.

"Каролиннский жнец" – сорт чили, занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире. Ежегодно люди со всего мира стремятся побить рекорд по скорости его поедания. На данный момент рекорд принадлежит Уэйну Алдженио, который в 2016 году съел 119 граммов перца за минуту.