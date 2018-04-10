Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий, в том числе опасных для человека. Исследование американских ученых опубликовал журнал Applied and Environmental Microbiology.

В ходе эксперимента микробиологи из университета Коннектикута разделили чашки Петри с питательной средой на три категории. Некоторые из них оставляли на открытом воздухе, часть помещали под сушилки для рук, а оставшиеся положили под вентиляторы со слабым потоком воздуха. Эксперимент показал, что бактерии намного активнее высеивались именно потоком воздуха из сушилки.

В сосуде, подставленном под прибор для сушки рук, ученые обнаружили от 18 до 60 колоний бактерий, в чашке под вентилятором – от 5 до 12. На отрытом воздухе в среднем образовалось меньше одной колонии. В посевах нашли споры сенной палочки Bacillus subtilis. Эта бактерия встречается в почве и безопасна для человека, однако ученые отмечают, что сушилки могут переносить и более серьезные микробы.