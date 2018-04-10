Космонавты полетят на космодром Байконур на новых самолетах Ту-204

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экипажи, которые отправятся на Международную космическую станцию осенью этого года, впервые полетят на космодром Байконур из подмосковного Центра подготовки космонавтов на новых самолетах Ту-204-300, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

В 2015 году стало известно о покупке ЦПК двух самолетов Ту-204-300 у одной из дальневосточных авиакомпаний. Все эти годы велось их переоборудование под перевозку космонавтов. В каждом самолете по три отдельных каюты с необходимым медицинским оборудованием и местами для сопровождающих лиц. Самолеты должны были поступить в ЦПК еще в 2016-2017 годах. На их покупку и модернизацию Роскосмосу из бюджета было выделено 3,3 миллиарда рублей. В настоящее время космонавты летают на Байконур на самолетах Ту-134.

"Думаю, что к лету к нам придет первый самолет, а за ним — второй. По условиям контракта оба самолёта мы принимаем одновременно. Впервые для перевозки экипажей на Байконур мы сможем использовать новые самолеты ближе к осени", — рассказал Власов.

По его словам, на этой неделе независимой инспекцией завершается приемка первого самолета Ту-204-300. После этого специалисты компании "Туполев" приступят к проведению испытаний самолета для получения дополнения к сертификату типа.

По завершению постройки самолеты становятся собственностью Российской Федерации. Дальнейшая их судьба пока не определена. Либо они будут переданы для эксплуатации в ЦПК, либо дочерней авиакомпании Роскосомса ПО "Космос". "В дальнейшем, исходя из этого факта, они могут быть переданы ЦПК в оперативное управление. Другой сценарий развития ситуации предполагает, что Роскосмос принимает самолет в состав своего имущественного комплекса и далее может распорядиться по своему усмотрению, кому передать эти самолеты на эксплуатацию: ЦПК или ПО "Космос", — пояснил Власов.