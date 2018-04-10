Российские ученые разработали экспресс-тест для определения рака

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали экспресс-тест для определения рака простаты.
Тест основан на иммунохроматографическом анализе, позволяющем без использования специального оборудования визуально определять количество простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке крови. ПСА — опухолевый маркер, содержащийся в крови, является органоспецифическим маркером, а не маркером, связанным с каким-либо конкретным заболеванием предстательной железы. Он может применяться для обнаружения любых видов рака предстательной железы, особенно ранних его форм, подлежащих радикальному лечению.
В России рак предстательной железы у мужчин старше 60 лет является самым часто встречающимся злокачественным новообразованием. К сожалению, нередко это заболевание диагностируется уже на поздних стадиях. Разработки ученых НИТУ "МИСиС" могут существенно повысить выявление болезни на ранних стадиях, что увеличивает шансы на успешное лечение.
Массовый лабораторный скрининг на наличие ПСА из-за высокой стоимости оказался экономически неоправданной частью программ диспансеризации населения. Экспресс-тест, который за 10 минут позволяет выявить возможность или точное наличие заболевания, может стать существенным подспорьем в ранней диагностике рака простаты.
"В наборе, прошедшем необходимые медицинские испытания, содержатся: тест-полоска, скарификатор (инструмент для прокалывания кожи) и обеззараживающая салфетка. Для тестирования достаточно погрузить полоску одним концом в исследуемый раствор сыворотки крови. Если в растворе присутствует исследуемое вещество (в данном случае ПСА), то происходит его связывание с антителами, меченными специальными наночастицами золота. Они удерживаются в тестовой зоне устройства и проявляются в виде одной, двух или трех поперечных тестовых линий", — пояснил старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Александр Осипов.
Тесты предельно просты, они позволяют поставить предварительный диагноз непосредственно на приеме у врача, а при необходимости быстро начать лечение.