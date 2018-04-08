В России завершили наземные испытания руки-манипулятора для МКС

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Завершено наземное тестирование российской руки-манипулятора, которая будет установлена на поверхности Международной космической станции, рассказал РИА Новости заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) по робототехнике и роботостроению Игорь Даляев.

Сейчас на МКС используется крупная канадская грузовая рука-манипулятор Canadarm и входящий в ее составе гибкий манипулятор Dexter. К отправке в космос готовится европейская "рука" ERA.

"Завершается изготовление летного образца изделия — специализированной манипуляционной системы "Захват-Э". Первый опытный образец системы уже успешно прошел наземные испытания", — рассказал Даляев.

В рамках следующего этапа планируется протестировать "руку" в условиях открытого космоса. Для этого разработчики ждут запуска к МКС нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука", на поверхности которого и планируется установить российскую руку-манипулятор. По текущим планам Роскосмоса, модуль планируется вывести на орбиту в декабре 2018 года. Вслед за его прибытием на станцию на грузовом корабле "Прогресс" доставят руку-манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.

Трехрукий робот

Затем начнется сам эксперимент по тестированию системы дистанционного управления "захватом". Сидя внутри станции, с помощью ноутбука и джойстика, космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой "рукой": схватятся за образец поручня, аналогичного тем, за которые держатся космонавты во время передвижения по внешней поверхности станции, а с помощью системы обратной связи экипаж сможет оценить усилия сжатия.

Разработка и тестирование в условиях космоса руки-манипулятора является частью большего проекта по созданию робота-помощника космонавтов "Косморобота". Он должен содействовать экипажу при выходах в открытый космос с борта МКС: осматривать внешнюю поверхность станции, переносить грузы, подсвечивать фонарями зону работ, устанавливать и отсоединять оборудование.

"Технические решения, заложенные в "Захват-Э", активно используются при разработке "Косморобота". Результаты эксперимента позволят выявить все нюансы работы наших приводов в орбитальных условиях и учесть их при создании летных образцов", — сказал Даляев.

Для передвижения по поверхности станции у "Косморобота" будет сразу три "руки", которыми он будет цепляться за поручни.

Разработкой робота занимаются ЦНИИ РТК, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (разработчик российских космических кораблей и оператор российского сегмента МКС), а также НПО "Андроидная техника" и другие компании. Испытания робота-помощника в космосе планируется начать в 2020 году.