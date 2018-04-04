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РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали первый "настоящий" 3D-принтер

11:3904.04.2018
018000
© Кирилл Хайдуков (Иллюстрация из статьи Rocheva et al, 2018 / Scientific Reports)Трехмерная структура, напечатанная при помощи новых наночастицТрехмерная структура, напечатанная при помощи новых наночастиц
© Кирилл Хайдуков (Иллюстрация из статьи Rocheva et al, 2018 / Scientific Reports)

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Биологи и физики из России создали уникальные наночастицы, позволяющие "печатать" трехмерные структуры произвольной формы и любых размеров в один присест, используя обычный инфракрасный лазер. Инструкции по сборке 3D-принтера на их основе были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фрагмент гибкой ткани-кольчуги, напечатанной в НАСА при помощи 3D-принтера
© NASA/JPL-Caltech
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"Эту идею можно применять в биомедицинских целях, в частности, в тканевой инженерии, замещая поврежденные части органов и тканей с помощью различных полимерных материалов. Мы ожидаем, что наша технология позволит создавать конструкции нужных размеров и свойств внутри живых тканей для замещения повреждений", — заявил Кирилл Хайдуков из ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

За последние годы ученые и инженеры создали десятки новых типов 3D-принтеров, способных печатать практически любыми материалами, начиная от классической пластмассы и заканчивая живыми клетками и расплавами металлов. Подобные технологии стали чрезвычайно популярными благодаря их универсальности, дешевизне и гибкости, однако они все же не лишены недостатков, которые пока сдерживают их распространение.

К примеру, большинство из них страдает от двух взаимосвязанных проблем – невысокой "разрешающей способности" и неспешной скорости работы. И то и другое связано с тем, что подобные установки печатают трехмерные конструкции послойно, нанося новые слои пластика на заготовку. В большинстве случаев, гораздо проще и быстрее выточить нужную деталь из цельного куска пластика или металла, чем ждать, пока его "распечатает" принтер, если есть необходимые для этого станки и инструменты.

3D-принтер. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
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Хайдуков и его коллеги решили эту проблему и создали первый действительно полноценный трехмерный принтер, создав особые наночастицы, способные преобразовать импульсы инфракрасного излучения в пучки ультрафиолета.

Как связаны между собой наночастицы, 3D-печать и ультрафиолет? Дело в том, что многие полимеры, которые используются сегодня и в подобных принтерах, и в промышленности, получают, "обстреливая" пучками ультрафиолета смесь из мономеров и специальных веществ, усиливающих действие света. УФ-лучи расщепляют часть "заготовок" полимера и заставляют их объединяться в цепочки.

Проблема заключается в том, что ультрафиолет может проникать лишь на небольшое расстояние вглубь подобной смеси, что не позволяет использовать реакцию фотополимеризации для производства объемных конструкций больших размеров. По этой причине, к примеру, стоматологи вынуждены наносить пломбы послойно, обрабатывая светом каждую порцию полимерного материала отдельно.

Российским ученым удалось решить эту проблему при помощи наночастиц из натрия, туллия, иттербия и фтора, которые позволяют равномерно распределить ультрафиолет по всей толще создаваемой трехмерной конструкции, используя инфракрасное излучение в качестве источника энергии.

Эскиз проекта Лунный поселок Европейского космического агентства (ESA)
© Фото : ESA
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Как объясняют физики, смесь из жидких заготовок полимерных материалов будет практически полностью прозрачной для ИК-лучей, в отличие от видимого света или ультрафиолета, благодаря чему они будут "просвечивать" всю их толщу и примерно одинаково взаимодействовать с наночастицами во внутренних и внешних слоях будущей 3D-структуры.

По словам Хайдукова и его коллег, их детище совместимо с уже существующими полимерными материалами, что позволяет использовать подобные 3D-принтеры на практике прямо сейчас. Как они надеются, их идея найдет применение в трехмерном лазерном рисовании, микрообработке материалов, в голографии, а также в электронике и в системах обработки данных.

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