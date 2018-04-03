Ученые из России выяснили, как иммунитет влияет на память и интеллект

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Недостаток противовоспалительных молекул в мозге и прочие проблемы с иммунитетом может ухудшать работу памяти и способности обучаться, заявляют российские ученые, опубликовавшие статью в журнале Neuroreport.

В последние годы ученые активно начали интересоваться тем, какую роль иммунная система играет в работе мозга и остальных регионов нервной системы. Только за прошлое десятилетие нейрофизиологи и молекулярные биологи обнаружили множество намеков на то, что чрезмерная активность иммунитета и связанные с ней воспаления могут вызывать серьезные нарушения в работе мозга, в том числе рассеянный склероз или болезнь Альцгеймера.

Владимир Архипов, нейрофизиолог из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, и его коллеги пытались понять, почему почти все люди начинают плохо соображать и хуже запоминать новую информацию в те моменты времени, когда у них начинается грипп или любая другая тяжелая болезнь.

Как объясняют ученые, при появлении вируса гриппа или других патогенов в организме начинается воспалительная реакция, перевод организма в своеобразный "режим чрезвычайного положения". В это время иммунные клетки начинают особенно агрессивно атаковать любые подозрительные объекты, и выделять большой набор сигнальных молекул, меняющих поведение других тканей организма.

Часть из них способствует развитию воспалений, а другие, наоборот, их подавляют. При нарушении баланса между этими веществами воспаление может перетечь в хроническую стадию и породить массу проблем для организма человека или животных.

Как рассказывает Архипов, относительно недавно его команда выяснила, экспериментируя на крысах, что молекулы, способствующие развитию воспалений, заметно ухудшают интеллектуальные способности грызунов и мешают им запоминать новую информацию. Это открытие натолкнуло их на мысль, что уменьшение числа противовоспалительных веществ, выделяемых клетками даже в здоровом организме, может вызвать схожие изменения.

Они проверили эту идею, наблюдая за тем, как поменялось поведение крыс, в чей организм они вводили большие количества вещества, блокировавшего работу молекул белка TGF-бета, одного из ключевых противовоспалительных сигналов.

Работу памяти грызунов биологи проверяли, посадив их в клетку, чей пол бил их током. Как правило, крысы почти сразу запоминают то место, где они получали разряды электричества, и обходят его стороной. Они начинают двигаться особенно медленно в его окрестностях, проверяя каждый шаг.

Когда ученые заблокировали TGF-бета, осторожность грызунов заметно снизилась. Животные стали гораздо реже останавливаться и начали хуже запоминать положение наэлектризованных участков пола, чем их сородичи из контрольной группы. Что интересно, подобное поведение сохранялось даже на седьмой день эксперимента, что говорит о серьезных нарушениях в работе памяти крыс.

Подобные результаты опытов, как считают Архипов и его коллеги, говорят о том, что иммунная система неожиданно сильно влияет на работу памяти и интеллекта. Дальнейшее изучение этих связей поможет понять, как можно защитить мозг от подобных изменений и улучшить его работу при наступлении старости или болезни Альцгеймера, заключают авторы статьи.