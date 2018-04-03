Ученые назвали опасность красного мяса

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Исключение из рациона красного мяса значительно снижает риск заболевания раком желудка. К такому выводу пришли британские ученые из Лидского университета, об их работе пишет MedicalXpress.

В ходе исследования медики изучил данные о состоянии здоровья и пищевые привычки 32 тысяч британок, которые наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 женщин диагностировали рак прямой кишки.

При этом оказалось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35 процентов ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

"Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей", — говорит соавтор работы профессор Дженет Кейд.

Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии.