Ученые назвали опасность красного мяса

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Исключение из рациона красного мяса значительно снижает риск заболевания раком желудка. К такому выводу пришли британские ученые из Лидского университета, об их работе пишет MedicalXpress.
При этом оказалось, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35 процентов ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.
"Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей", — говорит соавтор работы профессор Дженет Кейд.
Ранее ученые из Гарвардского университета установили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии.