Астрономы нашли намеки на присутствие жизни в "кислотных" облаках Венеры

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Зонд "Акацуки" обнаружил возможные следы существования микробов в густых сернокислотных облаках в высоких слоях атмосферы Венеры, где царят максимально благоприятные условия для существования жизни, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

"Венера оставалась потенциально обитаемой на протяжении как минимум двух миллиардов лет после ее формирования, что намного дольше, чем вода продолжала существовать на Марсе, где мы сегодня ищем следы жизни. Поэтому можно говорить, что жизнь вполне могла возникнуть на Венере и адаптироваться к новым условиям", — заявил Санджай Лимайе (Sanjay Limaye) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США).

Есть ли жизнь в аду

Венера, несмотря на схожие с Землей условия формирования, разительно отличается по своему внешнему облику от нашей планеты. Так, атмосфера "утренней звезды" раскалена до 462 градусов Цельсия, на ней практически нет воды, ее поверхность покрыта вулканами, а атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. Пока среди ученых нет единого мнения о том, как Венера могла лишиться своих водных запасов и превратиться в гигантский парник.

Не все астрономы считают, что Венера полностью безжизненна. Леонид Ксанфомалити, известный планетолог из Института космических исследований РАН, давно уверен, что на второй планете Солнечной системы есть многоклеточные формы жизни, которые, как он утверждает, можно увидеть на снимках с советских зондов серии "Венера".

Остальные ученые не согласны с ним, отмечая, что этих "насекомых" породили артефакты в методике обработки снимков. Как считают Лимайе и его коллеги, жизнь на Венере следует искать не на ее поверхности, где действительно царят слишком суровые условия, а на большой высоте, в верхних слоях атмосферы.

Подобная идея, по словам планетологов, родилась в их головах после того, как они пытались объяснить одну странность в спектре света, отраженного облаков Венеры, открытые зондами "Акацуки" и MESSENGER. Как объясняют ученые, "кислотные" облака соседки Земли необычным образом отражают и поглощают ультрафиолетовые лучи. Это нельзя объяснить присутствием углекислоты, серных газов и других типичных компонентов ее атмосферы.

Пытаясь понять, с чем это связано, ученые обратили внимание на две почти не связанных друг с другом вещи – то, как далеко жизнь "забирается" в атмосферу Земли, и то, какие условия царят внутри этих облаков.

Витая в облаках

В первом случае речь идет о том, что бактерии и археи встречаются и живут на высотах в примерно 30-40 километров от поверхности Земли, в том числе и в облаках. Вдобавок, ученые обратили внимание на то, что в облаках Венеры царят достаточно мягкие температуры, около 60 градусов Цельсия, присутствует вода и потенциальная "еда" для жизни – соединения серы и углекислый газ.

Многие земные микробы-эстремофилы, живущие в Йеллоустоне и других горячих источниках, выдерживают температуры, превышающие 70 градусов Цельсия, и питаются углекислым газом, используя его для окисления серы и получения энергии, попутно выделяя серную кислоту. Нечто похожее, как предположили ученые, может происходить и на Венере.

Пытаясь проверить эту теорию, ученые проанализировали то, как устроены венерианские облака, используя данные с тех же зондов и наземных наблюдений. Их замеры показали, что области со "странным" спектром сосредоточены там, где находятся скопления наночастиц, похожих и по размерам, и по взаимодействую со светом на те капли аэрозолей и кристаллов льда, которые возникают в земных облаках вокруг живых микробов, спор грибов и пыльцы растений.

Как надеются ученые, их соображения привлекут внимание экспертов НАСА и специалистов "Роскосмоса", которые сейчас разрабатывают планы по созданию совместной "флагманской" миссии, "Венеры-Д".

Ее участники уже предлагали отправить вместе с зондом небольшой беспилотник, который бы изучал венерианские облака, и при этом мог бы проверить выкладки Лимайе и его коллег. Само по себе, как считают авторы статьи, это является достаточным стимулом для реализации этого небольшого, но потенциально прорывного научного проекта.