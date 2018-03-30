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РИА Наука
РИА Наука

Генетики: аспирин не помогает каждому третьему россиянину

08:0030.03.2018
(обновлено: 08:15 30.03.2018)
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© Фото : GenotekСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в МосквеСпециалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Примерно треть россиян являются носителями мутаций, которые делают аспирин неэффективным, а каждому седьмому жителю страны он будет вредить, а не помогать, передает пресс-служба биологического стартапа Genotek.

Шипучие таблетки
© Fotolia / Ruslan Gilmanshin
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"Инструкции по приему лекарств в России почти никогда не учитывают информацию о генетических особенностях человека, хотя в странах Европы, США, Канаде и Японии сотни препаратов могут быть выписаны пациентам только после проведения генетического тестирования. Именно гены часто определяют, будет лечение успешным и безопасным или нет", — заявил Валерий Ильинский, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

В последние годы среди ученых возродился интерес к аспирину и другим лекарствам на базе салициловой кислоты, которые, как показали опыты, обладают сильными противораковыми свойствами. Аспирин, по словам медиков-экспериментаторов, способен в несколько раз усиливать эффективность иммунотерапии, а также самостоятельно бороться с раком прямой кишки, лейкемией и рядом других опухолей, а также повышает шансы на выживания после химиотерапии на 15-20%.

С другой стороны, многие регулирующие органы, в том числе американская FDA, не рекомендует принимать аспирин или даже наоборот, запрещает его прием из-за того, что аспирин может вызывать кровотечения, инсульты и усиливать язвы из-за того, что он может растворять тромбы в сосудах мозга и кишечника.

Клетка-“ктулху” в опухоли рака молочной железы
© Emiko Paul, Quade Paul, Echo Medical Media; Ron Gamble, UAB Insight
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Сила этих побочных эффектов, как рассказывает Ильинский, зависит от того, есть ли у человека мутации в генах, которые управляют свертываемостью крови, метаболизмом соединений салициловой кислоты и другими процессами, на которые влияет аспирин.

К примеру, он опасен для жизни людей, у которых имеются мутации в гене CYP2C19, отвечающим за нейтрализацию молекул многих лекарств – у ее носителей аспирин вызывает сильные кровотечения. Обладатели мутаций в других генах ― GPIIIa и  PTGS2 ― просто нечувствительны к действию этого лекарства.

Ильинский и его коллеги выяснили, что достаточно большое число россиян – около 30% и 14% — являются носителями подобных вариаций генов, изучив геномы пациентов, проходивших генетическое тестирование в стенах Genotek с января по март 2018 года.

Пара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich
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В общей сложности, в исследовании приняло участие примерно тысяча мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

Как надеются ученые, подобные тесты на совместимость с лекарствами в будущем могут войти в общепринятую медицинскую практику. Это поможет врачам правильно подбирать подходы для лечения их пациентов и избегать развития осложнений и случайных смертей.

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