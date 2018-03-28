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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России создали терагерцовый "лазер", разрушающий металл

11:1028.03.2018
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© Фото : Михаил АгранатРезультат действия мощного терагерцового излучения на тонкую металлическую пластинуРезультат действия мощного терагерцового излучения на тонкую металлическую пластину
© Фото : Михаил Агранат

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Физики из Российской академии наук создали генератор Т-лучей, способных разрушать металлические конструкции пока неизвестным науке способом, и проверили его в деле, говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Андрей Городецкий из Университета ИТМО проводит опыты с генераторами Т-лучей
© Фото : Университет ИТМО
Физики из России ужали излучатель "раздевающих" лучей до размеров пальца
Терагерцовое излучение относится к числу самых перспективных направлений исследований в области оптики, микроэлектроники и в других высокотехнологичных сферах. В перспективе, волны такого типа можно приспособить для сверхскоростной передачи информации, наблюдения за работой живых клеток в режиме реального времени и множества других целей.

Михаил Агранат из Объединенного института высоких температур РАН в Москве и его коллеги выяснили, что излучатели терагерцового излучения можно применять и для других целей, создав установку, способную вырабатывать Т-лучи очень высокой интенсивности.

Когда такие лучи сталкиваются с "непрозрачной" для них материей, такой как металл или вода, они поглощаются ей и вырабатывают электрические поля, мощность которых может сильно варьироваться. В прошлом, как отмечают российские исследователи, сила этих полей была низкой, и их заинтересовало то, как поменяется поведение "просвечиваемой" материи при повышении интенсивности этих полей.

Для этого российские физики собрали и протестировали уникальный терагерцовый "лазер", позволяющий создать электромагнитное поле с напряженностью до 100 миллионов вольт на сантиметр длины, что примерно эквивалентно тому, какие поля возникают при ударах молний. По словам ученых, ни одна установка в мире не может достичь подобных показателей.

Мультиплексированный сигнал
© Фото : Tenio Popmintchev, Brad Baxley, JILA, University of Colorado
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Экспериментируя с этим излучателем, ученые обстреливали при его помощи пластинки и пленки из алюминия, меняя мощность лучей и другие их свойства. В определенный момент времени импульс Т-лучей пробил дырку в фольге, что крайне удивило Аграната и его коллег – как раньше считали ученые, терагерцовое излучение должно быстро затухать при движении через металл и не причинять ему никакого вреда.

Открыв этот необычный феномен, физики попытались повторить его и нащупать ту границу, где терагерцовое излучение начинает разрушать  металл. Как показали эти наблюдения, для прожигания дырки необходим достаточно сильный импульс, имеющий энергетическую плотность примерно в 150 милливатт на квадратный сантиметр.

Если мощность излучателя снизится даже на самое небольшое значение, то дырка в металлической пластине не появится, однако на ее поверхности, как показали дальнейшие наблюдения Аграната и его коллег, начнут появляться необычные "шрамы".

Физик Бармак Хешмат читает книгу в закрытом виде
© Фото : Barmak Heshmat
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"Мы обнаружили очень удивительный эффект. При большом количестве импульсов с мощностью ниже пороговой появляется разрушение странного, необычного типа. Объяснить его пока не удается, но, по крайней мере, механизм инициирования его мы предположили. Как мы считаем, это происходит из-за электрострикции, увеличения объема материала под действием электрического поля", — отмечает физик.

В ближайшее время Агранат и его коллеги планируют продолжить эксперименты, в ходе которых они надеются понять, почему Т-лучи начинают "выжигать" дырки в металле только при достижении определенной энергетической плотности, и почему менее мощные импульсы терагерцовых волн оставляют "царапины" на поверхности металла. Сами же излучатели такого рода, как заключают физики, можно использовать для тонкой обработки металлов и целого ряда других целей.

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deniszasimovich
Пересвет 2? :)
11:16
28.03.2018
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