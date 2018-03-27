Ученые выяснили, что живые клетки используют не двоичный, а четверичный код

ВЛАДИВОСТОК, 27 мар – РИА Новости. Российские и швейцарские ученые установили в ходе экспериментов, что клетки живых организмов способны передавать больше информации, чем считалось раньше, сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного федерального университета.

Заведующий лабораторией фармакологии природных соединений в Дальневосточном университете Владимир Катанаев отметил, что рецепторы, связанные с G-белками (GPCR), являются мишенью половины современных лекарств. Поэтому важно знать объем информации, который клетка может получать через эти рецепторы.

"Сигнальные системы GPCR обладают значительно более высокой информационной емкостью, чем считалось ранее. Мы оцениваем пропускную емкость этой системы передачи сигнала выше двух бит. Это означает, что клетка способна достоверно различить, по крайней мере, четыре уровня концентрации агониста (химическое вещество, которое вызывает отклик рецептора)", — сказал ученый. Современная информационная техника различает два состояния сигнала (двоичный код).

Исследователь считает, что открытие решает загадку о принципах внутриклеточной передачи сигналов. Полученные результаты будут полезны всем, кто занимается медицинскими исследованиями и разработкой лекарств, полагает он.

В работе также приняли участие научные сотрудники Университета Лозанны (Швейцария), Швейцарского института биоинформатики и другие ученые.