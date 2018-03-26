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РИА Наука
РИА Наука

Вулкан Этна "скользит" в сторону моря, заявили геологи

17:0526.03.2018
(обновлено: 17:33 26.03.2018)
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© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана ЭтнаИзвержение вулкана Этна
© AP Photo / Salvatore Allegra

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сицилийский вулкан Этна постепенно "соскальзывает" в сторону побережья острова и может упасть на дно Средиземного моря в ближайшее время, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Bulletin of Volcanology.

Вулкан Этна. Архивное фото
© Фото : Josep Renalias
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
"Наши GPS-замеры указывают на то, что весь вулкан Этна "скользит" по склону в восточно-юго-восточном направлении, со скоростью примерно 14 миллиметров в год. Это первый пример того, как "падает" весь активный вулкан", — пишут Джон Мюррей (John Murray) из Открытого университета в Уолтон-Холле (Великобритания) и его коллеги.

Он отметил, что важно наблюдать за движением Этны, так как склон может обвалиться в любой момент.

Как рассказывают ученые, их давно интересовало, почему положение жерл Этны постоянно меняется. Однозначных объяснений этому пока нет, и большинство специалистов склонялось к мысли, что причиной служило расширение магматической камеры вулкана и связанная с этим деформация западного склона. 

Жерла вулкана Этна
© Acocella et al. / Frontiers in Earth Science 2016
Геологи раскрыли тайну "блуждающих" жерл вулкана Этна
Британские геологи выяснили, что это не так, проследив за тем, как поменялось положение примерно 100 точек на склонах Этны в последние 15 лет, используя портативные приемники GPS. Сделать это было сложно из-за постоянных извержений главной горы Сицилии – в общей сложности вулкан успел уничтожить свыше сотни из двухсот меток, которые ученые разместили на его склонах за последние полвека.

Эти замеры показали, что двигается не один склон горы, а вся Этна в целом — она соскальзывает вниз по склону в юго-восточном направлении. На пути Этны, как отмечают ученые, находится город Джарре, расположенный сейчас в 15 километрах от подножия горы.

На настоящий момент это движение не представляет угрозы для жизни сицилийцев. С другой стороны, наблюдения за другими "падающими вулканами" показывают, что их стенки легко обваливаются. Если это произойдет с Этной, активным вулканом, последствия будет крайне сложно предсказать.

Извержение вулкана Этна
© AP Photo / Salvatore Allegra
Геолог: гора Этна является гигантским гейзером, а не вулканом
Вулкан Этна является одним из самых беспокойных геологических объектов на Земле — он практически постоянно извергает лаву и проявляет другие признаки активности, а его жерло никогда не стоит на месте и постоянно меняет свое положение. По текущим оценкам ученых, его положение менялось как минимум три раза за последние 40 лет, и каждый год Этна извергает несколько десятков миллионов тонн лавы.

Другая особенность сицилийского вулкана состоит в том, что он выбрасывает в атмосферу огромные количества пыли, пара и различных летучих веществ, чья масса сегодня оценивается примерно в семь миллионов тонн. Большинство геологов считает, что это связано с особым химическим составом магмы в недрах Этны и необычным устройством ее магматической камеры.

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