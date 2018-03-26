МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сицилийский вулкан Этна постепенно "соскальзывает" в сторону побережья острова и может упасть на дно Средиземного моря в ближайшее время, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Bulletin of Volcanology.
Он отметил, что важно наблюдать за движением Этны, так как склон может обвалиться в любой момент.
Как рассказывают ученые, их давно интересовало, почему положение жерл Этны постоянно меняется. Однозначных объяснений этому пока нет, и большинство специалистов склонялось к мысли, что причиной служило расширение магматической камеры вулкана и связанная с этим деформация западного склона.
Эти замеры показали, что двигается не один склон горы, а вся Этна в целом — она соскальзывает вниз по склону в юго-восточном направлении. На пути Этны, как отмечают ученые, находится город Джарре, расположенный сейчас в 15 километрах от подножия горы.
На настоящий момент это движение не представляет угрозы для жизни сицилийцев. С другой стороны, наблюдения за другими "падающими вулканами" показывают, что их стенки легко обваливаются. Если это произойдет с Этной, активным вулканом, последствия будет крайне сложно предсказать.
Другая особенность сицилийского вулкана состоит в том, что он выбрасывает в атмосферу огромные количества пыли, пара и различных летучих веществ, чья масса сегодня оценивается примерно в семь миллионов тонн. Большинство геологов считает, что это связано с особым химическим составом магмы в недрах Этны и необычным устройством ее магматической камеры.