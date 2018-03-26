Нейрофизиологи не смогли объяснить, почему пожилые люди мало спят

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Длительные наблюдения за работой мозга молодых и пожилых крыс не раскрыли различий в работе нервных клеток, управляющих сном, что делает загадку чуткого старческого сна еще более таинственной, заявляют нейрофизиологи в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

В последние годы ученые вновь начали спорить о том, чем является процесс старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс не случаен и что его контролирует своеобразная "программа смерти" — определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать и тем самым уступать место новому поколению себе подобных.

Другие возрастные изменения, в том числе и небольшая продолжительность сна у пожилых людей и животных, как недавно обнаружили ученые, может быть тоже связана с эволюцией. Засыпая раньше молодежи и просыпаясь раньше и быстрее нее, "дедушки" и "бабушки" предков Homo sapiens могли защищать их от ночных хищников и других угроз.

Владислав Вязовский, нейрофизиолог из Оксфордского университета (Великобритания), и его коллеги попытались выяснить, что именно заставляет пожилых людей быстро просыпаться и тяжело засыпать, наблюдая за работой мозга трех групп мышей – "тинейджеров" в возрасте 5 месяцев, годовалых взрослых особей и двухлетних "стариков".

Как предположили ученые, центры сна в мозге пожилых особей постепенно теряют способность вырабатывать особые волны, коллективные колебания нервных клеток, которые связаны с фазами глубокого и "обычного" сна. Из-за этого сон людей и животных в возрасте будет не таким глубоким, как в молодости, и их органам чувств будет проще воспринимать сигналы извне.

Руководствуясь этой идеей, ученые сравнили активность нервных клеток в коре мозга у мышей из этих трех групп, периодически лишая грызунов сна на протяжении нескольких суток и затем позволяя им спать.

К большому удивлению Вязовского и его коллег, никаких различий в работе мозга всех трех групп мышей им не удалось найти — клетки их коры вырабатывали "сигналы сна" примерно одинаковым образом как при нормальном распорядке дня, так и при чрезмерно длительном бодрствовании.

Подобные выводы, как отмечает Вязовский, противоречат тому, что показывают наблюдения за активностью всего мозга, а не отдельных нейронов. Как полагают авторы статьи, все это говорит о том, что секреты чуткости старческого сна скрываются где-то в другом месте, которое еще только предстоит найти.