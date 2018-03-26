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РИА Наука
РИА Наука

Ученые рассказали, как возникла текущая "героиновая эпидемия" в США

12:4926.03.2018
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© AP Photo / Jae C. HongБездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-АнджелесеБездомный в кепке с надписью Сделаем Америку снова великой в автобусе в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Опиаты сегодня стремительно распространяются по США из-за семейных проблем, роста уровня безработицы и экономического неблагополучия в целом ряде регионов страны, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine.

Таблетки. Архивное фото
© Fotolia / cat_111
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"Нужно трезво взглянуть на эту проблему – ее нельзя решить, откачивая налоксоном ее жертв. Опиаты – это не просто наркотики, а симптом гораздо более серьезных экономических и социальных проблем. В реальности, они не поражают всех, как говорят нам СМИ, а сильнее всего распространены в тех районах, где жизнь стала самой тяжелой в последние годы, особенно для людей без образования", — заявила Шэннон Моннат (Shannon Monnat) из университета штата Мичиган в Энн-Арбор (США).

В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги – героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.

Как рассказывает Моннат, сегодня в американском обществе и в американской прессе, в том числе и благодаря действиям главы Белого Дома, сложилось мнение, что эта проблема касается абсолютно всех штатов и слоев населения Америки. Ученые проверили, так ли это на самом деле, собрав статистику по числу смертей от опиатов в разных уголках США и сопоставив ее с тем, какие проблемы беспокоят жителей этих частей страны.

Курительная смесь
© Fotolia / janifest
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Проанализировав то, как менялось эконмическое и социальное положение этих регионов Америки в последние 10 лет, ученые обнаружили, что число героиновых наркоманов и смертей от передозировки максимально сильно выросло в тех уголках США, где ситуация сильнее всего поменялась в негативную сторону.

К примеру, нечто подобное произошло на северо-востоке США, где сосредоточены старые промышленные центры и угольные шахты, переживающие сегодня далеко не лучшие времена, на севере Калифорнии и в некоторых южных штатах Америки, где экономическая депрессия царит уже более 10 лет. Чем выше был уровень экономического неблагополучия, социальных проблем и чем больше было разводов, тем чаще местные жители умирали от наркотиков.

Все это, как считает Моннат, говорит о том, что эпидемию опиатов будет невозможно победить "силовым" путем, уничтожая крупные партии наркотиков и арестовывая их поставщиков. Для ее ликвидации необходимо разобраться с социальными и экономическими проблемами, которые толкают людей в сторону наркотиков, предоставляя им достойные условия жизни, работу и способствуя укреплению семей, заключают ученые.

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