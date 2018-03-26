Центр Хруничева начал изготовление первой "тяжелой" ракеты "Ангара"

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Космический центр имени Хруничева приступил к изготовлению первой ракеты-носителя "Ангара-А5" тяжелого класса для проведения запланированного на 2021 год пуска с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в дирекции по коммуникациям космического центра.

Летом 2017 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости говорил, что первый старт с Восточного в 2021 году совершит модернизированная версия ракеты "Ангара-А5М", а не обычная "Ангара-А5".

"Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя "Ангара-А5", — сообщили в Центре имени Хруничева, комментируя вопрос, началось ли изготовление ракеты-носителя "Ангара" для первого пуска с космодрома Восточный.