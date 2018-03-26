Правительство рассмотрит проект постройки платформы для изучения Арктики

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минприроды России внесло в правительство проект постановления о проектировании и строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс" для круглогодичного изучения Арктики, заявил РИА Новости министр Сергей Донской.

"Минприроды внесло в установленном порядке проект постановления правительства Российской Федерации "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" и обосновывающие материалы к нему", — сказал Донской.

Как ранее заявил министр РИА Новости, строительство платформы "Северный полюс" для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года.

По проекту, который Минприроды подготовило совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.

По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс". В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований.