Лед и климат: почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые, постоянно наблюдающие за покрывающим Антарктиду ледником, установили, что континент по-разному реагирует на потепление атмосферы и изменения происходят не везде. О том, как изучают климат в самом холодном месте Земли, РИА Новости рассказали российские исследователи, недавно вернувшиеся из экспедиций.
Мерзлота расскажет о потеплении
"Путь туда из Северного полушария стандартный. Мы прилетаем в Кейптаун, добираемся в Антарктиду на научно-исследовательском судне либо, как в этот раз, на самолете прямо на станцию "Новолазаревская", — рассказывает мерзлотовед Андрей Абрамов, кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник лаборатории криолитологии почв в Институте физико-химических и биологических проблем РАН (Пущино).
Абрамов изучает мерзлоту в самых труднодоступных местах планеты. Это его пятая экспедиция в Антарктиду. В минувшем сезоне он с коллегами пробурил скважину глубиной 14 метров на Новолазаревской, опустил туда термодатчики с логгером, который записывает температуру пород. Теперь наблюдательные скважины есть на пяти действующих российских станциях в Антарктиде, кроме тех, что на льду Мирного и Востока. Полученные данные ученые передают в глобальную систему мониторинга температурного состояния вечной мерзлоты и глубины ее сезонного оттаивания GTN-P (Global Terrestrial Network — Permafrost).
Вечная мерзлота тысячелетиями сохраняет отрицательную температуру, а самая древняя — миллионы лет. Только верхний слой оттаивает каждый год весной и летом. Поэтому его называют активным, или деятельным. По мере того как мерзлота реагирует на потепление, мощность активного слоя увеличивается. Ученые формировали глобальную сеть наблюдений за ним с 1996 года, и теперь можно уверенно сказать, что она покрывает все континенты.
"Температура воздуха динамична, температурное поле мерзлых пород более инертно. Оно реагирует на потепление атмосферы с задержкой", — объясняет Абрамов.
Теперь на всех (кроме Востока,по понятным причинам) российских станциях в Антарктиде есть скважины для мониторинга температуры мерзлых пород на глубине нулевых годовых амплитуд. Еще и статью в Nature написали на эту тему — небольшое повышение температур отмечается и в Антарктиде, призрак глобального потепления пока на нашей стороне)
Интенсивно изучая климат на планете последние десятилетия, ученые установили, что некоторые регионы теплеют довольно быстро, и мерзлые породы, хоть и не сразу, откликаются на это.
"На Аляске за время наблюдений среднегодовая температура вечномерзлых пород повысилась на несколько градусов. На Ямале она была минус три, а теперь приблизилась к нулю. В Антарктиде заметного потепления нет, кое-где, наоборот, отмечается небольшое понижение температур пород, — говорит ученый. — Впрочем, активно изучают мерзлые породы здесь всего десять лет, и мониторинговая сеть покрывает пока не всю территорию. К тому же не обходится без неожиданностей. Несколько лет назад наши испанские коллеги пробурили скважину рядом с отступающим ледником в районе Антарктического полуострова, где отмечали значительное повышение температуры воздуха. А он взял и передумал отступать, теперь приходится откапывать скважину из-подо льда".
Ледяная библиотека климата
"В этот раз буровики пытались вернуться к старому стволу 5Г-3Н, но скважина отклонилась в сторону. В этом новом стволе, четвертом по счету, проводили в основном эксперименты с оборудованием", — комментирует РИА Новости гляциолог Алексей Екайкин, кандидат географических наук, сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического института (Санкт-Петербург).
Ученый завершил свой 14-й сезон в Антарктиде. Он работает в самом суровом месте континента — в его центральной части, на высоте почти четыре тысячи метров над уровнем моря, где температура воздуха никогда не превышает минус 15 градусов. Там находится российская станция "Восток", а под ней — одно из крупнейших озер на планете, изолированное от мира миллионы лет назад. Здесь специалисты Горного университета пробурили глубочайшую в мире ледовую скважину — 5Г. В 2012 году они проникли через нее в реликтовое озеро и подняли на поверхность образцы воды. В этом сезоне обошлись без новых проб.
"Проект по изучению озера временно заморожен. Нет денег", — объясняет Екайкин.
Зато открылись перспективы изучить древний климат более детально.
"По керну глубокой скважины у нас есть данные о климате за последние 400 тысяч лет, но с шагом в 500 лет. Мы решили получить более точную информацию и пробурили две мелкие скважины глубиной 40 и 70 метров. А это лед, сформированный за последние две тысячи лет. В Антарктиде мало таких исследовательских скважин, в центральной части материка их нет вообще", — уточняет ученый.
Лед с разных глубин даст сведения о температуре воздуха, при которой он образовался, об истории вулканической активности на планете, циркуляции атмосферы и, самое главное, о скорости накопления снега. От этого параметра в итоге зависит колебание уровня моря. Однако его связь с глобальным изменением климата установить довольно сложно.
"Нужно еще понять, как формируется климат Антарктиды. Он как-то сам по себе, слабо зависит от климата планеты, хотя сильно на него влияет", — добавляет Алексей Екайкин.
По словам гляциолога, признаки глобального потепления сильнее заметны в западной части Антарктиды. Дело в том, что подошва покрывающего ее ледника расположена ниже уровня моря, и если вода просачивается под нее, то ледник может всплыть и начать интенсивно разрушаться. Не исключено, что этот процесс уже идет, и к концу века часть континента освободится ото льда. Из-за разрушения и таяния антарктического ледника уровень моря может подняться на пять метров.
Ледовый щит восточной части Антарктиды, по данным ученых, пока стабилен, поскольку расположен значительно выше уровня моря, местами примерз к коренному рельефу, под его краями находятся мерзлые породы, которые не пропускают морскую воду.
От открытий — к более точным прогнозам
Свою работу в Антарктиде ученые не романтизируют. Обычные будни, как у большинства полевых исследователей.
"Встал в семь утра, позавтракал и поработал до ужина, после ужина еще поработал, лег спать", — говорит Екайкин.
"Просыпаемся, завтракаем, идем на буровую, с перерывом на обед, ужин и восьмичасовой сон, положенный по технике безопасности" — так описывает типичный рабочий день Абрамов.
Бурение, по его словам, — рутинный процесс. Пробурив метр, нужно поднять колонну, вынуть керн, сделать описание, снова опустить бур и так далее. Помимо этого, мерзлотоведы совершали походы, изучая оазис Ширмахера, — так называется свободный ото льда участок суши, где находится станция "Новолазаревская".
"Антарктическим летом погода хорошая, сильные ветра дуют редко, солнце светит постоянно, иногда можно купаться", — рассказывает ученый.
Теплый сезон в Антарктиде короткий, и исследователи из разных институтов и стран стараются использовать его по максимуму. А задач, прикладных и научных, — множество. От метеонаблюдений, которые дают представления о циркуляции атмосферы, до мониторинга территории для различных целей.
"Всю поверхность давно сфотографировали с самолета или из космоса. Каждый день над материком летает авиация и множество спутников, снимая даже в облачную погоду c помощью радаров. Практически за любой точкой Антарктиды можно наблюдать со своего компьютера, не покидая Северного полушария", — говорит полярник.
В Антарктиде проводят эксперименты при сверхнизких температурах, устанавливают станции слежения за спутниками, наблюдают за веществами промышленного происхождения, загрязняющими планету, собирают данные для контроля над биоресурсами Южного океана, которые активно эксплуатируются.
И конечно, среди приоритетов — анализ полученных на Антарктиде данных о современном и древнем климате планеты. Без этого невозможно прогнозировать будущее.