Российские ученые создали лекарство от мышечной слабости

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Биологи из Казани разработали новый препарат, способный подавлять миастению (мышечную слабость) и при этом не обладающий сильными побочными эффектами, сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

По статистике ВОЗ, примерно полтора миллиона жителей Земли страдают от миастении – аутоиммунной болезни, при которой иммунитет начинает атаковать нервные окончания, управляющие работой мускулов. В результате человек постепенно теряет контроль над отдельными группами мышц, и нередко это приводит к смерти из-за остановки дыхания.

Как рассказывает Константин Петров, химик из Института органической и физической химии РАН в Казани, в последние годы ученые разработали десятки лекарств, помогающих пациентам с мышечной слабостью выжить и не испытывать постоянную усталость. Большинство таких препаратов блокирует фермент AChE, разлагающий ацетилхолин — "сигнал действия", с помощью которого нервные клетки управляют работой мускульных клеток.

По словам ученых, подобная терапия позволяет ликвидировать большую часть симптомов миастении, однако у нее есть некоторые неприятные побочные эффекты, связанные с нарушениями в работе мочевого пузыря и кишечника. Все это заметно ухудшает качество жизни пациентов.

Казанские химики и биологи нашли альтернативный способ борьбы с мышечной слабостью — они разработали новую молекулу C-547, которая может блокировать действие фермента AChE, а побочные эффекты у нее не столь выражены, как у других препаратов.

В отличие от них, это вещество взаимодействует только с AChE и не мешает работе других ферментов, управляющих процессами в органах пищеварения и мочеотделения.

Работу препарата ученые проверили на крысах и образцах ткани мочевого пузыря человека. Как оказалось, небольшие дозы С-547, необходимые для борьбы с мышечной слабостью, не вызывают никаких изменений в работе мышц мочевого пузыря. Тогда как бромид пиридостигмина — обычный "конкурент" нового лекарства — значительно повышает тонус и силу сокращений стенок этого органа.

Кроме того, казанские химики показали, что эффект от приема С-547 сохраняется довольно долго – более 72 часов. Благодаря этим свойствам ингибитор С-547 станет одним из самых перспективных препаратов для борьбы с симптомами миастении, заключают авторы статьи.