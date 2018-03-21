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РИА Наука
РИА Наука

Генетики не нашли следов людей в ДНК последних неандертальцев Земли

22:0021.03.2018
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© AFP 2018 / Pierre AndrieuСкульптура неандертальцаСкульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Ведущие палеогенетики мира впервые восстановили геномы последних неандертальцев Земли, живших в пещерах на Кавказе и в Хорватии, и не нашли в них следов скрещивания с человеком, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Челюсть из пещеры Оазе, где были найдены останки одного их первых жителей Европы
© Фото : Svante Pääbo, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Генетики нашли следы неандертальцев в ДНК одного из первых европейцев
"Несмотря на то, что эти неандертальцы жили в Европе уже после попадания туда первых кроманьонцев, мы не нашли следов ДНК современного человека в их геноме. Похоже, что обмен генами были в основном односторонним – пользу от него получили люди, а не их "соседи", — заявил Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Несмотря на внешнее сходство, современные люди и неандертальцы развивались совершенно разными путями. Предки современных людей и неандертальцев, как сегодня считали ученые, разделились примерно 650 тысяч лет назад, и первые остались жить на территории Африки и постепенно колонизировали ее, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию.

Долгое время считалось, что людей и неандертальцев ничего не объединяет, однако в 2009 году ученые восстановили геном первых "аборигенов" Европы и обнаружили, что ДНК большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов. Этот факт заставил ученых гадать, как могли протекать контакты между предками людей и неандертальцами.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Ученые: неандертальцы могли "подарить" человеку шизофрению и артрит

Впоследствии палеогенетики восстановили и расшифровали и другие образцы неандертальской ДНК, которые показали, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что "аборигены" Европы могли вымереть не из-за конфликтов с кроманьонцами, а из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды.

Паабо, один из самых известных палеогенетиков мира, уже несколько лет работает с останками последних неандертальцев Земли, найденных в пещерах Виндия, Межимайская, Гойе, Ле-Коте в Хорватии, на российском Кавказе, в Бельгии и Франции. Все эти неандертальцы погибли примерно в одно и то же время, около 45-39 тысяч лет назад, и их останки дожили до наших дней в относительно плохом состоянии, в том числе и из-за неправильного их хранения и обработки.

Это долгое время мешало ученым извлечь обрывки доисторической ДНК и восстановить ее в полном виде, пока Паабо и его коллеги не пошли на риск – они перемололи кусочки зубов и костей неандертальцев и обработали их хлоркой.

Доисторический неандерталец
© AP Photo / Martin Meissner
Ученые: неандертальцы скрещивались с людьми уже 100 тыс лет назад

Подобная "химчистка", как отмечают ученые, уничтожила все следы микробов, обрывки их ДНК и фрагменты генома современных людей, касавшихся этих останков. В результате этого точность прочтения генома выросла в 160 раз, что позволило генетикам "прочесть" геномы всех пяти неандертальцев примерно по 1,5-2 раза.

Сравнив их ДНК с образцами генома других аборигенов Евразии, живших на Кавказе и в Сибири примерно 75-100 тысяч лет назад, ученым составили первое полноценное "генеалогическое древо" неандертальцев. Оно помогло им раскрыть некоторые детали из их жизни и миграций по Европе и Азии.

Скульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Ученые выяснили, что неандертальцы постепенно "вымирают" в нашей ДНК

Европейские неандертальцы, как обнаружили ученые, были близкими родичами тех аборигенов Европы, которые оставили свои следы в ДНК современных людей, а не сибирских Homo neanderthalensis. При этом их геном не содержал в себе никаких вкраплений генов кроманьонцев, что указывает на странный, односторонний характер их контактов.

Что интересно, разные наборы похожих и различающихся генов у неандертальцев из всех четырех стран указывают на то, что популяции древних людей не были полностью изолированы друг от друга, как считали раньше некоторые антропологи. Все эти открытия, как надеются Паабо и его коллеги, помогут нам приблизиться к разгадке тайны вымирания последних аборигенов Европы.

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