МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Два фундаментальных биологических механизма приводят к тому, что генофонд человеческой популяции постепенно ухудшается, рассказал Sputnik знаменитый популяризатор науки, доктор биологических наук и специалист по теории эволюции Александр Марков.

Первая причина — ослабление обора против вредных мутаций.

"Раньше люди с болезнями, с очень слабым здоровьем в большинстве своем погибали, причем еще в детстве, в младенчестве <…> и происходила "отбраковка" неблагоприятных мутаций. А начиная с конца XIX и первой половины XX века произошла целая революция в области социального обеспечения, развития медицины плюс решение проблемы голода, пенсии по инвалидности, программы реабилитации, антибиотики и т.д., и детская смертность в развитых странах в итоге снизилась до величин очень близких к нулю. То есть выживают все и, соответственно, отбор уже почти не работает", — пояснил Марков.

Ученый отметил, что в среднем сейчас у новорожденных фиксируется около 70 новых мутаций, которых не было у их родителей. Среди них есть и нейтральные изменения, однако всегда есть несколько мутаций, которые могут снизить качество работы организма, испортив его системы или подсистемы (мускулатура, скелет и т.д.) и — самое главное — мозг.

"Сотни, даже тысячи генов должны хорошо, слажено, правильно работать, чтобы у нас был нормально работающий мозг. Значит, все это будет с большой вероятностью бить по когнитивным способностям <…>. Наш генофонд будет очень быстро деградировать", — подчеркнул биолог.

Из этого вытекает и вторая причина вероятного ухудшения генофонда. Проведенные учеными в разных странах масштабные исследования показали, что вредные генетические варианты не просто свободно копятся, а поддерживаются отбором, так как позволяют людям лучше размножаться в современных условиях.

"В современном обществе наблюдается такая тенденция: глупые люди, необразованные люди (лучше размножаются — ред.)", — рассказал Марков.

Ученый пояснил, что люди, которые генетически предрасположены к тому, чтобы вырасти умными и образованными, оставляют меньше детей, просто потому что начинают позже рожать. "Не намного — на год-два в среднем. Но этого достаточно для того, чтобы создать значительное давление отбора против генов образования, интеллекта", — резюмировал биолог.