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РИА Наука
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Российские ученые создали наночастицы, избирательно убивающие бактерий

14:1921.03.2018
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© Fotolia / Kateryna_KonНаночастицы в кровиНаночастицы в крови
© Fotolia / Kateryna_Kon

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Биофизики из России и Украины разработали необычные наночастицы, уничтожающие болезнетворных микробов при облучении светом, но при этом почти не повреждающие клетки животных и грибков, говорится в статье, опубликованной в журнале JPPB: Biology.

Ученые из России создали наночастицы из кремния, сжигающие рак
© Zograf et al. / Nano Letters 2017
Российские ученые создали наночастицы из кремния, "сжигающие" рак
"Полученные нами данные не только говорят о том, что наночастицы из оксида вольфрама можно применять в медицине, но и указывают на то, что с ними необходимо очень осторожно обращаться при использовании в быту и в врачебной практике", — пишут Антон Попов, биофизик из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, и его коллеги.

В последние годы зарубежные и российские ученые все чаще пытаются применять различные наночастицы для борьбы с раком, инфекционными заболеваниями или для лечения неинфекционных болезней.

Иногда наночастицы сами по себе служат средством для удаления опухоли или "киллерами" микробов и вирусов, выступая в качестве своеобразной "мишени", на которую наводятся или иммунные клетки, или излучение лазера, нагревающее частицы и сжигающее клетки.

В других случаях наночастицы являются лишь средством доставки ядовитых молекул в опухоль или очаг инфекции, что ограничивает их действие и позволяет снизить дозу, необходимую для полного уничтожения патогенов. Как правило, такие наночастицы состоят из органических соединений, "невидимых" для иммунитета.

Попов и его коллеги уже несколько лет изучают свойства наночастиц из оксидов различных металлов, обладающие необычными свойствами. К примеру, два года назад им удалось выяснить, что наночастицы церия, редкоземельного металла, защищают клетки людей и животных от радиации, а также стимулируют рост стволовых клеток.

3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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Недавно ученые из ИТЭБ РАН и их коллеги из других институтов РАН и Академии наук Украины начали изучать свойства наночастиц из оксида вольфрама – вещества, обладающего сильными бактерицидными свойствами. Эти свойства связаны с тем, что при взаимодействии со светом оксид вольфрама нагревается, а также вырабатывает большое количество агрессивных молекул, если он находится в воде или в другой жидкой среде.

Биофизики достаточно давно заметили, что уменьшение размеров частиц этого оксида заметно усиливает его "киллерские" качества. Это натолкнуло их на идею создать наночастицы из оксида вольфрама и проверить, как они будут взаимодействовать с различными культурами болезнетворных микробов, грибков и клеток животных.

Эти опыты раскрыли необычную избирательность действия подобных наночастиц, полезную с точки зрения практики. Как оказалось, они убивали микробов даже при очень низких концентрациях, гораздо хуже действовали на клетки соединительной ткани мышей, и почти не влияли на жизнедеятельность культур грибков.

Заморозка жидким азотом в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / inspirar
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"По-видимому, это связано с морфологическими особенностями их клеточных мембран и разным метаболизмом", — отмечает Попов, чьи слова передает пресс-служба ИТЭБ РАН.

Что еще интереснее, подобные наночастицы гораздо легче проникают внутрь раковых клеток, чем в здоровые ткани тела человека, что позволяет использовать небольшие дозы оксида вольфрама, безвредные для организма, для "выжигания" опухолей и одновременного получения их фотографий.

С другой стороны, большие количества этих наночастиц все же могут нанести вред человеку. Поэтому, как подчеркивают ученые, их нужно очень осторожно применять и в медицине, и в быту, к примеру, при обеззараживании помещений или создании бактерицидных пленок для "умных" стекол и прочих электронных гаджетов.

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