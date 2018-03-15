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РИА Наука
РИА Наука

В НАСА озвучили первые конкретные планы по постройке станции у Луны

17:0015.03.2018
15957
© Фото : Lockheed-MartinЛунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-МартинЛунная база в представлении инженеров и художников компании Локхид-Мартин
© Фото : Lockheed-Martin

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Орбитальная лунная станция Deep Space Gateway будет предназначена не только для проведения опытов на орбите спутницы Земли, но и для совершения экспедиций на ее поверхность, сообщает Space.com со ссылкой на представителей НАСА.

Космические корабли на орбите Луны. Архивное фото
© NASA
Россия и США создадут на орбите Луны новую станцию Deep Space Gateway
"Несмотря на то, что DSG будет гораздо меньше по размерам, чем МКС, и вряд ли будет обитаемой постоянно, лунная станция предоставит ученым не меньше возможностей, чем земная орбитальная платформа. Как рассказали нам ученые, она может вращаться по очень интересной орбите, которая позволит или управлять роботами на Луне, или совершать экспедиции на ее поверхность", — заявил Бен Басси, ведущий ученый из Директората полетов человека в космос в штаб-квартире НАСА.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

Эти слухи были подтверждены представителями Роскосмоса и НАСА в сентябре прошлого года на Международном аэронавтическом конгрессе, где они заявили, что страны договорились начать процесс постройки лунной орбитальной станции, которая послужит, помимо изучения Луны, "воротами в дальний космос". Строительство этой базы должно начаться в 2022 году, когда к Луне будут отправлены первые модули будущей станции в рамках третьей экспедиции программы Orion.

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия в лице "Роскосмоса" разработает ключевое звено станции – шлюзовой модуль, который будет использоваться для выходов в открытый космос и который повезет с собой большое количество припасов для первой экспедиции станции. Он будет запущен или на борту одного из "Орионов", или же будет выведен, но уже без припасов, при помощи новой российской ракеты-носителя "Ангара-5".

В конце февраля и в начале марта в стенах НАСА прошла первая встреча ученых, в рамках которой ведущие планетологи, астробиологи и астрономы мира рассказали чиновникам космического агентства о том, какую роль DSG может сыграть в их исследованиях.

Эти обсуждения, как отметил Басси, заставили агентство обратить больше внимание на потенциальную научную часть миссии, и задуматься об использовании DSG в качестве платформы для изучения поверхности Луны, а не только для орбитальных экспериментов, как изначально планировали ее разработчики.

Эту идею, по его словам, можно осуществить, если DSG будет вращаться вокруг Луны по особой вытянутой орбите, ближний конец которой будет почти касаться поверхности спутницы Земли, а дальний – находиться на большом расстоянии в открытом космосе.

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17. 7 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Подобная траектория движения станции позволит не только легко осуществлять посадки на поверхность Луны, но и ликвидирует одну из главных проблем для ЦУПов на Земле – на этой орбите DSG будет крайне редко уходить в "тень", и связь с ней почти никогда не будет прерываться.

Помимо экспериментов на Луне, эти же экспедиции и сама станция могут быть использованы для проведения наблюдений за всей Землей в целом, и постройки и обновления космических телескопов, часть из которых можно будет установить в лунные кратеры, куда никогда не заглядывает Солнце. Аналогичные планы, как передает Space.com, вынашивает и Европейское космическое агентство.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Колхозник Дмитрий
Без России вы человека то в космос не можете вывезти. Русский будет первым человеком высадившимся на луне и уже тем более построившим там станцию.
17:03
15.03.2018
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