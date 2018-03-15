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РИА Наука
РИА Наука

Эксперт рассказал о влиянии еды и гаджетов на качество сна

15:3115.03.2018
(обновлено: 15:32 15.03.2018)
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© Fotolia / BillionPhotos.comДевушка готовится ко сну. Архивное фотоДевушка готовится ко сну. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Влияют ли на качество сна смартфоны, можно ли есть перед сном и какие методы помогут наладить режим сна, рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции.

Кот под одеялом. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Aksenov
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"Российская статистика примерно соответствует мировой… 20% (людей) недовольны своим сном… Мировая статистика колеблется в зависимости от методов опроса, это 10%, 30%, примерно так", — сказал Полуэктов.

Он отметил, что существует два основных типа бессонницы: острая, которая возникает при стрессовом состоянии, которая встречается часто и проходит сама после исчезновения ее причины. Существует также хроническая бессонница, которая встречается у 10% населения.

"Очень четко определены последствия этого состояния. Эти последствия, как ни странно, кроются не в последствиях для здоровья, а прежде всего в последствиях для общества, социальных последствиях. Человек, который не высыпается, работает в два раза хуже, производительность труда его падает. Он больше подвержен несчастным случаям", — добавил эксперт, отметив, что в таком случае лучше обращаться к врачам.

Польза послеобеденного сна

Пара во время сна
© Depositphotos / MilanMarkovic
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Полуэктов рассказал, что периодически проводятся исследования по поиску графика минимизации времени сна, в том числе — исследования так называемого полифазного сна, когда человек спит в течение небольшого количества времени несколько раз в сутки. Такой сон, по словам эксперта, приписывают Леонардо да Винчи, который якобы спал по 15 минут каждый три часа, хотя, как отметил эксперт, ни один исследователь да Винчи доказательств этой гипотезы не обнаружил.

Тем не менее, так можно жить, хотя ни один из испытуемых, участвовавших в подобных исследованиях, не перенес такую модель сна в свою нормальную жизнь, заметил Полуэктов.

"Наиболее приемлемой формой полифазного сна является сон двукратный, один большой период сна и один маленький… Действительно показано, что однократный сон послеобеденный, например, сопровождается увеличением производительности труда", — отметил он.

Влияние гаджетов

Мужчина просыпается после сна. Архивное фото
© Fotolia / Yuri Arcurs
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По словам эксперта, существует мнение, что продолжительность сна у человечества заметно сократилась в 19 веке из-за так называемого "эффекта Эдисона" — изобретения искусственного света.

"В последние годы каких-то таких серьезных исследований, которые бы выявили влияние широкого использования гаджетов, я думаю, не проводилось… Скорее всего, ничего плохого гаджеты сами по себе не делают, за исключением того, что они просто позволяют человеку отнимать больше времени от сна, заинтересовывают его. Это вопрос мотивации и вопрос нарушения гигиены сна", — сказал Полуэктов.

Он отметил, что не рекомендуется перед сном заниматься активной деятельностью, для взрослых лучше воздерживаться от нее в течение часа перед сном, для детей — в течение двух.

Правила хорошего сна

Мозг и его активность
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Полуэктов отметил, что в целом понятие гигиены сна включает в себя ряд простых требований.

"Выработка определенного условного рефлекса на свою спальню. Для чего устанавливается определенное время укладывания? Чтобы лучше засыпать, чтобы этот условный рефлекс срабатывал… исключение стимулирующих напитков, в том числе курения, перед сном. Важным вопросом является также правило отсутствия какой-либо деятельности в спальне после укладывания. Есть люди, которые привыкли засыпать во время чтения книги, это нормально, но с точки зрения правил хорошего сна, когда человек лег в постель, он не должен ничего делать", — сказал он.

По словам Полуэктова, еда перед сном скорее положительно влияет на качество отдыха. Оптимальным, по его словам, считается высокоуглеводная пища, что-то сладкое, за четыре часа до отхода ко сну.

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