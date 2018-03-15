Эксперт рассказал о влиянии еды и гаджетов на качество сна

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Влияют ли на качество сна смартфоны, можно ли есть перед сном и какие методы помогут наладить режим сна, рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции.
Он отметил, что существует два основных типа бессонницы: острая, которая возникает при стрессовом состоянии, которая встречается часто и проходит сама после исчезновения ее причины. Существует также хроническая бессонница, которая встречается у 10% населения.
"Очень четко определены последствия этого состояния. Эти последствия, как ни странно, кроются не в последствиях для здоровья, а прежде всего в последствиях для общества, социальных последствиях. Человек, который не высыпается, работает в два раза хуже, производительность труда его падает. Он больше подвержен несчастным случаям", — добавил эксперт, отметив, что в таком случае лучше обращаться к врачам.
Польза послеобеденного сна
Тем не менее, так можно жить, хотя ни один из испытуемых, участвовавших в подобных исследованиях, не перенес такую модель сна в свою нормальную жизнь, заметил Полуэктов.
"Наиболее приемлемой формой полифазного сна является сон двукратный, один большой период сна и один маленький… Действительно показано, что однократный сон послеобеденный, например, сопровождается увеличением производительности труда", — отметил он.
Влияние гаджетов
"В последние годы каких-то таких серьезных исследований, которые бы выявили влияние широкого использования гаджетов, я думаю, не проводилось… Скорее всего, ничего плохого гаджеты сами по себе не делают, за исключением того, что они просто позволяют человеку отнимать больше времени от сна, заинтересовывают его. Это вопрос мотивации и вопрос нарушения гигиены сна", — сказал Полуэктов.
Он отметил, что не рекомендуется перед сном заниматься активной деятельностью, для взрослых лучше воздерживаться от нее в течение часа перед сном, для детей — в течение двух.
Правила хорошего сна
"Выработка определенного условного рефлекса на свою спальню. Для чего устанавливается определенное время укладывания? Чтобы лучше засыпать, чтобы этот условный рефлекс срабатывал… исключение стимулирующих напитков, в том числе курения, перед сном. Важным вопросом является также правило отсутствия какой-либо деятельности в спальне после укладывания. Есть люди, которые привыкли засыпать во время чтения книги, это нормально, но с точки зрения правил хорошего сна, когда человек лег в постель, он не должен ничего делать", — сказал он.
По словам Полуэктова, еда перед сном скорее положительно влияет на качество отдыха. Оптимальным, по его словам, считается высокоуглеводная пища, что-то сладкое, за четыре часа до отхода ко сну.