Исследования показали, что возможно выспаться впрок

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Исследования доказали, что человек может выспаться впрок, сказал на пресс-конференции заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

"Проводились такие исследования, которые показали, что если людям давать возможность запастись сном, спать больше, например, в течение недели на два часа, а потом резко сократить у них время сна, например до трех часов, то все равно они будут демонстрировать неплохие показатели", — рассказал он.

По словам Полуэктова, такой эффект действовал в пределах двух недель. Причем, по его словам, возможна и обратная ситуация: высыпаться на выходных после рабочей недели.

Ученый также предупредил, что и недостаток, и переизбыток сна могут быть вредными. Что касается недосыпания, то наука дает совершенно определенный ответ: у тех, кто спит меньше семи часов, больше риск заболеть артериальной гипертонией, сахарным диабетом, столкнуться с проблемами с иммунитетом, и в целом показатель смертности у таких людей увеличивается. С переизбытком сна ситуация менее ясна, но некоторые исследования показывают, что слишком долгий сон также может быть связан с развитием заболеваний.

Полуэктов добавил, что для сохранения здоровья специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов.