Эксперт рассказал, как сон сказывается на длительности жизни

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Негативное влияние недостатка сна на организм человека не вызывает сомнений у ученых, но также существуют исследования о вреде переизбытка сна, сообщил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов на пресс-конференции.

"В отношении недосыпа наука дает совершенно определенный ответ, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют больший риск заболевать артериальной гипертонией, сахарным диабетом, будут иметь больше проблем с иммунитетом… и в целом показатели смертности увеличиваются у людей, которые спят меньше семи часов", — сказал Полуэктов.

Он отметил, что для сохранения здоровья специалисты рекомендуют спать от семи до девяти часов. При этом ситуация при избытке сна менее ясная: есть исследования, которые показывают риск возникновения различных заболеваний при слишком долгом сне, но их доказательность вызывает сомнения.

"Если формально отвечать на этот вопрос, то да, действительно, люди, которые спят мало, и люди, которые спят много, имеют больший риск развития заболеваний и в итоге — смерти", — добавил Полуэктов.

Сокращать время сна слишком сильно невозможно. "Меньше пяти часов фактически невозможно минимизировать время сна… Это то минимальное время сна, которое нужно для восстановления самых базовых функций организма", — добавил эксперт.