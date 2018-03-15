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НАСА: Церера оказалась химически и геологически "живой" карликовой планетой

12:3715.03.2018
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© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAFКратер Юлинг, где зонд Dawn нашел следы испарения и замерзания водыКратер Юлинг, где зонд Dawn нашел следы испарения и замерзания воды
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Церера оказалась не совсем безжизненной ледяной планетой – на ее поверхности существуют времена года, своеобразное "лето" и "зима", в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает, сообщает пресс-служба НАСА.

Следы древнего океана, найденные на поверхности Цереры зондом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn нашел на Церере следы гигантского древнего океана
"Изменения в положении Цереры относительно Солнца приводят к тому, что лед начинает таять в приповерхностных слоях почвы и превращаться в пар. Он постепенно осаждается на стенках кратеров, в результате чего количество "чистого" льда в них увеличивается. Все это говорит о том, что Церера является геологически и химически "живой" карликовой планетой", — заявил Андреа Рапони из Института астрофизики и планетологии в Риме (Италия).

С февраля 2015 года, когда Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на ее поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно. Существуют даже предположения, что под ее поверхностью может скрываться жидкий океан из соленой воды.

Так как Церера располагается достаточно близко к Солнцу, такая гипотеза поставила перед учеными еще одну загадку – как вода может существовать на ее поверхности и не быть испаренной лучами Солнца за миллиарды лет существования Солнечной системы. Один из самых простых вариантов ответа на этот вопрос – наличие на Церере кратеров, куда никогда не попадают лучи светила.

Карликовая планета Церера
© Фото : NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
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Рапони и его коллеги пытались понять, так ли это на самом деле, наблюдая на протяжении двух лет за дюжиной глубоких кратеров в приполярных и умеренных широтах карликовой планеты, где инструменты зонда Dawn раньше находили запасы соды и других солей.

Эти снимки и замеры показали, что внутри этих кратеров действительно присутствует замороженная вода, и раскрыли удивительную вещь – количество льда на их дне и стенках меняется с течением времени. В самое холодное время года, как отмечает Рапони, лед покрывал примерно 14% от общей площади кратера, а при наступлении "весны" на Церере этот показатель сократился до 9%.

Как полагают ученые, эти изменения в площади ледового покрова были связаны с двумя процессами – таянием льда в приповерхностных слоях почвы Цереры и конденсацией водяного пара в кратерах, или же с периодическими оползнями и обвалами их стенок, которые вызывались аналогичными процессами.

Кратер Оккатор на планете Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
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Помимо "свежего" льда, зонду Dawn удалось обнаружить в этих кратерах запасы соды и других солей, содержавших в себе большие количества воды. Эта находка, как отмечает Рапони, стала еще более важным открытием для планетологов, так как она говорит о том, что вода не просто испаряется и замораживается на поверхности Цереры, но и взаимодействует с ее породами и минералами.

Дело в том, что молекулы воды, присутствующие в подобных отложениях солей, обычно очень быстро "выбиваются" лучами Солнца и частицами солнечного ветра. Поэтому их присутствие на поверхности карликовой планеты означает, что они сформировались относительно недавно. Это в очередной раз говорит, что Церера не является мертвым миром, как считали астрономы раньше, заключают исследователи.

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