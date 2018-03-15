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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы предупредили о продолжительных геомагнитных возмущениях на Земле

11:4715.03.2018
(обновлено: 11:50 15.03.2018)
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© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид из космоса на Землю. Архивное фотоВид из космоса на Землю. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Почти две недели геомагнитных возмущений предстоит выдержать Земле, прогнозируют астрономы.

Поверхность Солнца. Архивное фото
© NASA / NuSTAR
Ученые рассказали, когда закончатся "антивспышки" на Солнце
Так, 15, 16 и 17 марта ожидаются отдельные геомагнитные возмущения, 18 марта — магнитная буря, 21 марта — отдельные геомагнитные возмущения, 22 и 26 марта — снова магнитные бури, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"В воскресенье, 18 марта, Землю достигнут наиболее плотные области потока солнечной плазмы, после чего неделя геомагнитных возмущений сменится "на неделю магнитных бурь". По текущему прогнозу в этот период ожидается как минимум три события: первая буря в ближайшее воскресенье, 18 марта, в момент вхождения Земли в плотный плазменный поток, вторая — 22 марта и третья — 26 марта. После этого геомагнитная обстановка должна стабилизироваться, и магнитные возмущения сойдут на нет", — отмечают эксперты.

Вспышка на солнце
© NASA / GSFC/SDO
Ученые рассказали, сколько магнитных бурь могут накрыть Землю в 2018 году
По данным ученых, Земля вошла в чрезвычайно широкий поток плотного солнечного ветра и будет испытывать его воздействие на протяжении ближайших дней.

Структура пришедшего к Земле потока, согласно расчетам, не является однородной и состоит из более быстрых и более медленных участков. В результате давление солнечного ветра на магнитопаузу (обращенную к Солнцу точку земной магнитосферы) будет в ближайшие дни весьма неоднородным. Для взаимодействия с такими потоками характерны часто неожиданные усиления колебаний магнитного поля на несколько часов, которые затем сменяются довольно продолжительными периодами спокойствия магнитосферы. Последние спустя некоторое время вновь переходят в возмущения.

Врачи. Архивное фото
© Fotolia / rogerphoto
Врач рассказал, что следует делать при магнитной буре
Сообщается, что такой нестабильный режим может продлиться до ближайшей субботы.

Как напоминают эксперты, прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.

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