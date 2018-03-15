Путин рассказал о масштабных планах России по исследованию космоса

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о масштабных планах России по исследованию космического пространства.

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 19 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода", — сказал Путин во второй части документального фильма про него.

"Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса", — добавил глава государства.